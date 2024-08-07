壽司郎「滿額送壽司風扇、手機掛繩」 新餐點限時登場

繼今年5月推出「赤醋飯」升級活動後，來自日本的「壽司郎」宣佈即日起再度推出赤醋飯，並舉行「徜徉日本海魚祭」活動，提供「北海道產鹽漬松皮鰈」、「A4和牛烤牛肉」等多款餐點，還有懷舊情懷的3款副餐可以選擇。即日起消費滿額，還可獲得「萌抱壽司手機掛繩組」、「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」等贈禮，陪伴粉絲度過炎炎夏日。

壽司郎於今年5月中旬，限時推出「赤醋飯祭」活動，將醋飯由原本的白醋，改添加使用酒粕釀製、經熟成的赤醋，令酸味更明顯，也更突顯魚肉的香氣。本次壽司郎宣佈，即日起再度推出「赤醋飯祭」活動，適合喜愛赤醋飯的粉絲嘗鮮。

除此之外，即日起至9月1日期間，壽司郎推出「徜徉日本海魚祭」，包括新登場的「北海道產鹽漬松皮鰈」、「北海道產貝柱絲軍艦」、「柳之舞鮋魚天婦羅」、「胡麻醃漬沙丁魚軍艦」等新品項。其中松皮鰈呈現白色略帶透明感，滋味淡雅甘甜；柳之舞則是產於北海道的一種鮋魚，肉質細緻卻不易保存，因此不易出現在產地以外的地方，各有不同特色。同時活動中還會供應A4和牛烤牛肉、北海道產鮭魚卵、靜岡縣產炙烤半生鮪魚等品項，每盤40元起。壽司郎還提供具有昭和時代感的「綜合水果煉乳冰糕」、「日式水漾果凍」、「日本懷舊彈珠汽水」等3款副餐，每份60元起。