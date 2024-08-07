聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽司郎「滿額送壽司風扇、手機掛繩」 新餐點限時登場
繼今年5月推出「赤醋飯」升級活動後，來自日本的「壽司郎」宣佈即日起再度推出赤醋飯，並舉行「徜徉日本海魚祭」活動，提供「北海道產鹽漬松皮鰈」、「A4和牛烤牛肉」等多款餐點，還有懷舊情懷的3款副餐可以選擇。即日起消費滿額，還可獲得「萌抱壽司手機掛繩組」、「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」等贈禮，陪伴粉絲度過炎炎夏日。
壽司郎於今年5月中旬，限時推出「赤醋飯祭」活動，將醋飯由原本的白醋，改添加使用酒粕釀製、經熟成的赤醋，令酸味更明顯，也更突顯魚肉的香氣。本次壽司郎宣佈，即日起再度推出「赤醋飯祭」活動，適合喜愛赤醋飯的粉絲嘗鮮。
除此之外，即日起至9月1日期間，壽司郎推出「徜徉日本海魚祭」，包括新登場的「北海道產鹽漬松皮鰈」、「北海道產貝柱絲軍艦」、「柳之舞鮋魚天婦羅」、「胡麻醃漬沙丁魚軍艦」等新品項。其中松皮鰈呈現白色略帶透明感，滋味淡雅甘甜；柳之舞則是產於北海道的一種鮋魚，肉質細緻卻不易保存，因此不易出現在產地以外的地方，各有不同特色。同時活動中還會供應A4和牛烤牛肉、北海道產鮭魚卵、靜岡縣產炙烤半生鮪魚等品項，每盤40元起。壽司郎還提供具有昭和時代感的「綜合水果煉乳冰糕」、「日式水漾果凍」、「日本懷舊彈珠汽水」等3款副餐，每份60元起。
即日起，在全台的壽司郎門市內用，單筆發票滿800元，即可免費獲得「萌抱壽司手機掛繩組」1組；單筆發票滿400元，則可以70元加購1組。8月14日起，單筆發票滿1,200元，則可獲贈「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」，滿2,400元則可贈送2組，以此類推。送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言