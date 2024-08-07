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2024亞太永續博覽會明登場！統一超商邀民眾體驗「日常碳」　7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展永續主題

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商今年以「日常碳」為主軸，擴大規模參與2024亞太永續博覽會。圖／統一超商提供
統一超商今年以「日常碳」為主軸，擴大規模參與2024亞太永續博覽會。圖／統一超商提供

2024第三屆亞太永續博覽會以「潮．永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌打造年度最大永續盛會，8月8日至8月10日於台北世貿一館開跑。統一超商今年以「日常碳」為主軸擴大參與規模，旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，連結OPENPOINT數位體驗、呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、新世代節能運輸車等，展現品牌永續綠實力。

●統一超商落實「永續會展」

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，透過逾7,000家7-ELEVEN邀請大眾體驗綠色消費。根據內部觀察，7-ELEVEN一次性餐具使用量較2021年減少1成；自帶杯使用人次更激增3倍，等於每5人就有1人使用非一次性飲料杯；「i珍食」相關商品購買人次也較2021年增加1.5倍。

去年7-ELEVEN首次參加第二屆亞太永續博覽會，吸引來自產官學各界永續夥伴熱烈交流，短短3天超過3萬人到訪體驗。今年7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手共展永續主題，體驗生活中不費吹灰之力即可為地球永續盡份心力。

統一超商更落實「永續會展」，主動爭取加入經濟部「協助臺灣會展業者落實減碳計畫」，將展區現場製作物、用電重新規畫設計，將原先的木作、PVC合成板等材質以蜂巢板、宣影布等環保材質替換，依據工研院碳排放估算，大幅減碳超過70%，展現積極減碳的企業影響力。

●7-ELEVEN以「日常碳」為題　打造綠生活指引

7-ELEVEN積極落實生活減塑，持續減少塑料包裝，同時自主響應政府減塑政策，並整合關係企業架構「OPEN iECO循環杯生活圈」，據統計去年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座的101大樓。「高效智慧回收機」裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，提供OPENPOINT點數獎勵回饋，累計已回收1,700萬個寶特瓶、540萬顆廢電池。

而7-ELEVEN全台門市透過智能節電設備參與低碳行動，2022年就已減少59,524公噸碳排量，相當於154座大安森林公園每年之吸附量；今年更首創建置「ESG友善永續能源看板」，即時監控門市能源使用並進行智能管理。

今年7-ELEVEN打造深度參與、多元豐富的「日常碳」體驗，在亞太永續博覽會展場每天固定時段於舞台區舉辦OPEN!家族互動活動，更呼應全球國際關燈倡議行動，首創將7-ELEVEN門市招牌移師亞太永續博覽會現場，人人都可體驗替7-ELEVEN關閉招牌燈並拍攝動動影片（Boomerang），響應為地球減碳。

首次引進的「AI永續E型人」互動體驗，可實測自己的永續指數，有QR Code能保存測試結果，公開上傳至個人社群平台，並完成Hashtag #7ELEVEN日常碳，還有機會抽商品卡。

8月8日至8月10日於OPENPOINT App推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，限時3天「行動隨時取」優惠輕鬆買。

●星巴克共愛地球　黑貓宅急便綠色物流

統一超商旗下關係企業品牌「星巴克」、「黑貓宅急便」也共同參與此次亞太永續博覽會。星巴克以「Shared Planet共愛地球」為策展主題，從COFFEE、PEOPLE、PLANET出發，展現對於人與社區、環境的關懷。8月8日至8月10日持星巴克闖關小卡完成指定體驗，還能獲得贈品；指定時段更有星巴克Bearista熊夥伴在現場邀請大眾以一杯咖啡出發，實踐永續美好。

黑貓宅急便參展主題以4大主軸呈現，包含「永續綠能、數位減碳、節能節電、產地直送」，現場展出黑貓電動三輪車、無紙化寄件填單等互動體驗，以綠色物流為目標努力，讓永續變成美好生活的養分。

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，透過逾7,000家7-ELEVEN邀請大眾體驗綠色消費。圖／統一超商提供
統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，透過逾7,000家7-ELEVEN邀請大眾體驗綠色消費。圖／統一超商提供
統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展參與亞太永續博覽會，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域。圖／統一超商提供
統一超商旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展參與亞太永續博覽會，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域。圖／統一超商提供
7-ELEVEN的「高效智慧回收機」裝機超過200台，累計已回收1,700萬個寶特瓶、540萬顆廢電池。圖／統一超商提供
7-ELEVEN的「高效智慧回收機」裝機超過200台，累計已回收1,700萬個寶特瓶、540萬顆廢電池。圖／統一超商提供
統一超商攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」。圖／統一超商提供
統一超商攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」。圖／統一超商提供
7-ELEVEN線上線下打造深度參與、多元豐富的「日常碳」永續體驗，8月8日至8月10日於OPENPOINT App推出「GOODS永續」專區。圖／統一超商提供
7-ELEVEN線上線下打造深度參與、多元豐富的「日常碳」永續體驗，8月8日至8月10日於OPENPOINT App推出「GOODS永續」專區。圖／統一超商提供

星巴克 永續 超商

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