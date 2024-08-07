快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

搶暑假商機 LINE Pay攜手近萬間店家推夏日優惠大放送

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay夏日優惠大放送，擴大合作通路串連近萬店家推出「天天領」、「週週領」、「好賺點」、「夜市優惠樂享一夏」等多項優惠活動，即日起至9月底止，單周最高可領價值高達1,265元的9折優惠券，指定品牌消費滿額回饋LINE POINTS或紅包最高可抽500點，活動期間綁指定卡片消費再享最高5%回饋，提供用戶日常生活各式消費都能享優惠與回饋。

LINE Pay分析用戶一周7天的消費模式，並根據用戶交易頻次高的食、衣、住、行、娛樂等消費場景，串連熱門通路店家推出「6大主題週週領9折券」、「指定商圈天天領9折券」、「10大品牌好賺點」活動，讓用戶天天LINE Pay享好康。

「6大主題週週領9折券」分為「連鎖餐飲」、「生活用品」、「生鮮採買」、「休閒娛樂」、「在地旅宿」、「風格時尚」類別，串連八方雲集、唐吉軻德DON DON DONKI、春不荖足湯、不老松足湯、勁桑の元気按摩保養所、UR LIVING、Roots等逾5,000通路，用戶周周都可透過LINE Pay好康地圖領取6大消費主題共6張9折優惠券，單週合計最高可領價值865元優惠券。

促進在地商圈消費，用戶天天可於LINE Pay好康地圖領取「指定商圈9折券」，於全台指定11處商圈消費每日最高可折抵50元，8月指定商圈包含台北中山商圈、東區商圈、台中勤美商圈、太平樹孝商圈、水湳市場周邊、科博館周邊、彰化永樂商圈、雲林斗南商圈、嘉義新港商圈、高雄大義倉庫、建工路商圈。

「10大品牌好賺點」串連大樹藥局、台灣中油、台亞石油、台糖加油站、西歐加油站、foodpanda、麥當勞餐廳及歡樂送、UNIQLO、星巴克、台灣大車隊，從週一到週日每週7天於全台近3,000處通路，提供消費滿額回饋LINE POINTS、或達成指定消費頻次最高可抽LINE POINTS 500點好康活動。

即日起LINE Pay「指定夜市3重優惠樂享一夏」擴大至全台6個縣市逾18處熱門夜市、共約1,500家攤商，包含台北寧夏夜市、南機場夜市、艋舺夜市、華西街夜市、饒河夜市、公館夜市、士林夜市，桃園中正夜市、中原夜市，台中大慶夜市、旱溪夜市、忠孝街夜市，台南大東東夜市、大東夜市，高雄六合夜市、瑞豐夜市、鳳山青年夜市，花蓮東大門夜市等。

LINE Pay 品牌

延伸閱讀

南投警與養生館女老闆曖昧 洩密包庇圖利判5年10月

台中大雅知名婚宴會館驚傳倒閉 勞工局：盡速安排勞資爭議調解

中華郵政4關卡、臨櫃提問 112年攔阻詐騙金額逾7.4億元

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

相關新聞

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停止銷售

台灣好市多推特斯拉優惠，意外引發特斯拉執行長發文表示，該活動未經許可批准，要求台灣原廠取消活動。對此，台灣好市多下午發出...

2024亞太永續博覽會明登場！統一超商邀民眾體驗「日常碳」　7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展永續主題

2024第三屆亞太永續博覽會以「潮．永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌打造年度最大永續盛會，8月8日至8月10...

全自動冷萃咖啡機、專業級炙燒烤箱 為爸爸送上品味生活家電好禮

父親節為爸爸送上品味生活好禮，咖啡機、烤箱，讓爸爸每天早晨都能輕鬆享受香醇咖啡、美味麵包。飛利浦推出全新「雙溫萃取雲朵拿...

吉野家「日式黑咖哩飯、唐揚雞」新上桌 再抽東京機票

連鎖丼飯店「吉野家」自即日起全面更新菜單，特別引進了日本吉野家最受歡迎的「日式黑咖哩飯」與「日式唐揚雞」系列，為消費者帶...

7-ELEVEN酷聖石複合店搶先推「厚乳霜淇淋」！還有「獨創聖代」三重口感一次滿足

超商現做冰品大戰愈演愈烈！7-ELEVEN為目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與COLD STONE三種「現做冰品」於...

先領券再消費！LINE Pay夏日優惠單週最高省1,265元

LINE Pay夏日優惠大放送，擴大合作通路串連近萬店家推出「天天領」、「週週領」、「好賺點」、「夜市優惠樂享一夏」等多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。