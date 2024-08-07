全自動冷萃咖啡機、專業級炙燒烤箱 為爸爸送上品味生活家電好禮

父親節為爸爸送上品味生活好禮，咖啡機、烤箱，讓爸爸每天早晨都能輕鬆享受香醇咖啡、美味麵包。飛利浦推出全新「雙溫萃取雲朵拿鐵機LatteGo EP3347/EP3326」，除了經典醇香義式熱咖啡之外，新研發低溫慢萃技術，還能品嘗到冰咖啡清爽花果香風味，搭配獨家專利LatteGo創新奶泡系統，一鍵享受綿密雲朵拿鐵。即日起至9月30日，於指定通路購買飛利浦Saeco全自動義式咖啡機，滿額登錄即可獲得SodaStream氣泡水機+鋼瓶或JBL藍牙喇叭等超優惠好禮。

來自義大利的De’Longhi咖啡機，今年再度找來布萊德彼特代言，宣布在台推出全新具「冷萃」功能的全自動義式咖啡機「Eletta Explore」，獨家Cold brew冷萃技術以及首創Latte Crema ＨOT/COOL雙奶泡系統，一機完美集合各式冷熱的義式咖啡飲品，且獨家技術讓你5分鐘即可喝到沁涼冰咖，夏天搭配氣泡水、檸檬汁特調消暑又醒腦。更提供TO GO自動隨行杯功能，可完美匹配多種杯量尺寸，早上趕時間也能輕鬆帶著走。