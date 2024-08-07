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全自動冷萃咖啡機、專業級炙燒烤箱 為爸爸送上品味生活家電好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
布萊德彼特代言的De’Longhi咖啡機，在台推出全新具「冷萃」功能的全自動義式咖啡機Eletta Explore。圖／De’Longhi提供
布萊德彼特代言的De’Longhi咖啡機，在台推出全新具「冷萃」功能的全自動義式咖啡機Eletta Explore。圖／De’Longhi提供

父親節為爸爸送上品味生活好禮，咖啡機、烤箱，讓爸爸每天早晨都能輕鬆享受香醇咖啡、美味麵包。飛利浦推出全新「雙溫萃取雲朵拿鐵機LatteGo EP3347/EP3326」，除了經典醇香義式熱咖啡之外，新研發低溫慢萃技術，還能品嘗到冰咖啡清爽花果香風味，搭配獨家專利LatteGo創新奶泡系統，一鍵享受綿密雲朵拿鐵。即日起至9月30日，於指定通路購買飛利浦Saeco全自動義式咖啡機，滿額登錄即可獲得SodaStream氣泡水機+鋼瓶或JBL藍牙喇叭等超優惠好禮。

來自義大利的De’Longhi咖啡機，今年再度找來布萊德彼特代言，宣布在台推出全新具「冷萃」功能的全自動義式咖啡機「Eletta Explore」，獨家Cold brew冷萃技術以及首創Latte Crema ＨOT/COOL雙奶泡系統，一機完美集合各式冷熱的義式咖啡飲品，且獨家技術讓你5分鐘即可喝到沁涼冰咖，夏天搭配氣泡水、檸檬汁特調消暑又醒腦。更提供TO GO自動隨行杯功能，可完美匹配多種杯量尺寸，早上趕時間也能輕鬆帶著走。

另外，據說可以烤出「世界上最好吃的吐司」的日本BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，今年迎來全新專業版「The Toaster Pro」，新增Salamander炙燒模式，透過上方加熱管將熱量集中在頂部，透過高溫烘烤，可以讓食物的0.55mm表層產生特有的香氣，僅需短短30秒，就能在家做出媲美專業廚師使用噴槍做出來的炙燒料理。另配備5種烹飪模式：吐司模式、起司吐司模式、法國麵包模式、可頌麵包模式以及經典模式，滿足對麵包口感有高標準要求的消費者。

新增Salamander炙燒模式，仿火烤噴槍，在家就能做出焗烤生蠔焦糖布丁以及脆皮披薩。圖／BALMUDA提供
新增Salamander炙燒模式，仿火烤噴槍，在家就能做出焗烤生蠔焦糖布丁以及脆皮披薩。圖／BALMUDA提供
Eletta Explore全自動義式咖啡機，獨家Cold brew冷萃技術以及首創Latte Crema ＨOT/COOL雙奶泡系統，一機輕鬆做出各式冷熱的義式咖啡飲品。圖／De’Longhi提供
Eletta Explore全自動義式咖啡機，獨家Cold brew冷萃技術以及首創Latte Crema ＨOT/COOL雙奶泡系統，一機輕鬆做出各式冷熱的義式咖啡飲品。圖／De’Longhi提供
Eletta Explore全自動義式咖啡機提供TO GO自動隨行杯功能，可完美匹配多種杯量尺寸。圖／De’Longhi提供
Eletta Explore全自動義式咖啡機提供TO GO自動隨行杯功能，可完美匹配多種杯量尺寸。圖／De’Longhi提供
BALMUDA Toaster Pro深黑色搭配古銅色旋鈕，讓廚房更時尚有型。圖／BALMUDA提供
BALMUDA Toaster Pro深黑色搭配古銅色旋鈕，讓廚房更時尚有型。圖／BALMUDA提供
飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機LatteGo EP3347，擁有全新低溫慢萃技術。圖／飛利浦提供
飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機LatteGo EP3347，擁有全新低溫慢萃技術。圖／飛利浦提供

吐司 咖啡 麵包

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