聽新聞
test
0:00 / 0:00
吉野家「日式黑咖哩飯、唐揚雞」新上桌 再抽東京機票
連鎖丼飯店「吉野家」自即日起全面更新菜單，特別引進了日本吉野家最受歡迎的「日式黑咖哩飯」與「日式唐揚雞」系列，為消費者帶來全新的選擇。活動期間購買指定商品，滿額即有機會抽中東京雙人來回機票、iPad 10等不同獎品。
吉野家本次的新菜單，保留部份的人氣商品，並且全新推出「日式黑咖哩飯」系列。關鍵的咖哩醬，由洋蔥、番茄、蘋果、香蕉、芒果等多種水果與辛香料燉煮而成，香氣濃郁並帶有微辣香氣，全系列共計有日式唐揚雞、牛肉、豚肉、雞腿排、鹽麴雞排、黃金鮭魚排等9種組合，每份125～250元。
同步推出的「日式唐揚雞」系列丼飯，選用去骨雞腿肉搭配添加大量生薑的特製醬汁，經過48小時的醃製入味，在裹粉油炸至金黃。除了可以點購日式唐揚雞丼飯外，亦可搭配吉野家其他主食，組成「日式唐揚雞&牛/豚肉雙寶」、「日式唐揚雞&照燒雞腿排雙寶」等品項，享受多重搭配的樂趣，每份175元起。
即日起至9月30日止，吉野家與台灣PAY合作推出超值優惠活動。凡點選「台灣PAY套餐」並使用台灣PAY結帳付款，原價255元，優惠價170元。8月15日至9月11日期間，消費「日式黑咖哩」或「日式唐揚雞」系列，滿額200元即可參加抽獎，有機會獲得東京雙人來回機票、iPad 10等獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言