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吉野家「日式黑咖哩飯、唐揚雞」新上桌 再抽東京機票

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉野家推出日式黑咖哩飯系列，共有9種搭配可以選擇。圖／吉野家提供
吉野家推出日式黑咖哩飯系列，共有9種搭配可以選擇。圖／吉野家提供

連鎖丼飯店「吉野家」自即日起全面更新菜單，特別引進了日本吉野家最受歡迎的「日式黑咖哩飯」與「日式唐揚雞」系列，為消費者帶來全新的選擇。活動期間購買指定商品，滿額即有機會抽中東京雙人來回機票、iPad 10等不同獎品。

吉野家本次的新菜單，保留部份的人氣商品，並且全新推出「日式黑咖哩飯」系列。關鍵的咖哩醬，由洋蔥、番茄、蘋果、香蕉、芒果等多種水果與辛香料燉煮而成，香氣濃郁並帶有微辣香氣，全系列共計有日式唐揚雞、牛肉、豚肉、雞腿排、鹽麴雞排、黃金鮭魚排等9種組合，每份125～250元。

同步推出的「日式唐揚雞」系列丼飯，選用去骨雞腿肉搭配添加大量生薑的特製醬汁，經過48小時的醃製入味，在裹粉油炸至金黃。除了可以點購日式唐揚雞丼飯外，亦可搭配吉野家其他主食，組成「日式唐揚雞&牛/豚肉雙寶」、「日式唐揚雞&照燒雞腿排雙寶」等品項，享受多重搭配的樂趣，每份175元起。

即日起至9月30日止，吉野家與台灣PAY合作推出超值優惠活動。凡點選「台灣PAY套餐」並使用台灣PAY結帳付款，原價255元，優惠價170元。8月15日至9月11日期間，消費「日式黑咖哩」或「日式唐揚雞」系列，滿額200元即可參加抽獎，有機會獲得東京雙人來回機票、iPad 10等獎項。

吉野家推出「日式唐揚雞」系列丼飯。圖／吉野家提供
吉野家推出「日式唐揚雞」系列丼飯。圖／吉野家提供

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