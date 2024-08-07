馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停止銷售

台灣好市多推特斯拉優惠，意外引發特斯拉執行長發文表示，該活動未經許可批准，要求台灣原廠取消活動。對此，台灣好市多下午發出最新回應表示，因應台灣特斯拉要求，好市多將於明（8）日停止車輛銷售。

特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。不過，因這項活動推出多項好康吸客，優惠力道頗大，特斯拉執行長馬斯克竟在社群平台表示該活動未經他批准，已直接取消活動。台灣好市多上午表示，此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售，好市多銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。但下午表示，明日起停止特斯拉車輛銷售。

據悉，台灣特斯拉原廠下午發出通知，表示關於特斯拉Model 3、Model Y進駐好市多風波，優惠活動將在8月7日好市多閉店結束，隨後車款將在8月7日開始陸續撤離好市多據點。

台灣好市多在全台七家好市多賣場展出電動車，包括內湖、中和、新莊、中壢、南屯（台中）、嘉義、大順（高雄）等，展出的車款為Model 3 與 Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬元與173.49萬元，與特斯拉官網訂購價格相同。

專案內容包含提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠。