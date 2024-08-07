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7-ELEVEN酷聖石複合店搶先推「厚乳霜淇淋」！還有「獨創聖代」三重口感一次滿足

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN酷聖石複合店正式推出酷聖石品牌霜淇淋，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店正式推出酷聖石品牌霜淇淋，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供

超商現做冰品大戰愈演愈烈！7-ELEVEN為目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與COLD STONE三種「現做冰品」於門市現場販售的連鎖超商，持續透過創新冰品為消費者帶來多元體驗。為回應消費者對「現做冰品」的期待，7-ELEVEN今年不僅創新推出聚焦門市販售多元口味霜淇淋的「雪淋霜」自有品牌，更在COLD STONE酷聖石複合店正式推出酷聖石品牌霜淇淋，領先全球首度推出第一支「厚乳霜淇淋」。

7-ELEVEN觀察到導入「現做冰品」的單店門市，平均可提升1至2成來客，看好民眾對現做冰品需求旺盛，今年將霜淇淋打造品牌化經營，除了「雪淋霜」品牌聚焦門市販售霜淇淋多元口味，COLD STONE酷聖石複合店則打造COLD STONE酷聖石品牌霜淇淋，延續COLD STONE酷聖石冰淇淋專賣店訴求的高品質濃郁乳香、熱銷口味、經典脆餅杯、豐富配料形象，期許吸睛商品不僅帶來社群流量、更進一步吸引顧客到店。

7-ELEVEN表示，COLD STONE酷聖石複合店將冰淇淋專賣店擠進1坪的空間，現點現做最快不到1分鐘就能品嘗到創意冰淇淋料理。「COLD STONE酷聖石霜淇淋」首波口味於8月14日起陸續開賣，延續酷聖石冰淇淋奶香特色推出「厚乳霜淇淋」口味，使用酷聖石高品質冰淇淋基底製作，搭配脆皮甜筒、酷聖石形象杯套，每支售價59元，8月14日起購買酷聖石霜淇淋系列一支免費贈送酷聖石Logo可可糖片，數量有限、贈完為止。

不僅如此，COLD STONE酷聖石複合店更推出以冰淇淋mix霜淇淋的「獨創聖代」，可隨自身喜好任意搭配，兼具霜淇淋柔軟順口、酷聖石冰淇淋濃郁奶香，搭配酷聖石經典脆餅，好吃又好拍，每份售價158元。

7-ELEVEN酷聖石複合店首款「厚乳霜淇淋」登場！杯裝加20元升級酷聖石脆餅，每杯售價79元，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店首款「厚乳霜淇淋」登場！杯裝加20元升級酷聖石脆餅，每杯售價79元，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店領先全球首度推出第一支「厚乳霜淇淋」，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店領先全球首度推出第一支「厚乳霜淇淋」，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出「獨創聖代」，兼具霜淇淋柔軟順口、酷聖石冰淇淋濃郁奶香，搭配酷聖石經典脆餅，每份售價158元，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出「獨創聖代」，兼具霜淇淋柔軟順口、酷聖石冰淇淋濃郁奶香，搭配酷聖石經典脆餅，每份售價158元，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出經典款系列，提供豐富配料及淋醬組合，創造無與倫比的霜淇淋歡樂體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出經典款系列，提供豐富配料及淋醬組合，創造無與倫比的霜淇淋歡樂體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出酷聖石冰淇淋mix霜淇淋「獨創聖代」，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN酷聖石複合店推出酷聖石冰淇淋mix霜淇淋「獨創聖代」，8月14日起陸續開賣。圖／7-ELEVEN提供

冰品 冰淇淋 霜淇淋

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