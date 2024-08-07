7-ELEVEN酷聖石複合店搶先推「厚乳霜淇淋」！還有「獨創聖代」三重口感一次滿足

超商現做冰品大戰愈演愈烈！7-ELEVEN為目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與COLD STONE三種「現做冰品」於門市現場販售的連鎖超商，持續透過創新冰品為消費者帶來多元體驗。為回應消費者對「現做冰品」的期待，7-ELEVEN今年不僅創新推出聚焦門市販售多元口味霜淇淋的「雪淋霜」自有品牌，更在COLD STONE酷聖石複合店正式推出酷聖石品牌霜淇淋，領先全球首度推出第一支「厚乳霜淇淋」。

7-ELEVEN觀察到導入「現做冰品」的單店門市，平均可提升1至2成來客，看好民眾對現做冰品需求旺盛，今年將霜淇淋打造品牌化經營，除了「雪淋霜」品牌聚焦門市販售霜淇淋多元口味，COLD STONE酷聖石複合店則打造COLD STONE酷聖石品牌霜淇淋，延續COLD STONE酷聖石冰淇淋專賣店訴求的高品質濃郁乳香、熱銷口味、經典脆餅杯、豐富配料形象，期許吸睛商品不僅帶來社群流量、更進一步吸引顧客到店。

7-ELEVEN表示，COLD STONE酷聖石複合店將冰淇淋專賣店擠進1坪的空間，現點現做最快不到1分鐘就能品嘗到創意冰淇淋料理。「COLD STONE酷聖石霜淇淋」首波口味於8月14日起陸續開賣，延續酷聖石冰淇淋奶香特色推出「厚乳霜淇淋」口味，使用酷聖石高品質冰淇淋基底製作，搭配脆皮甜筒、酷聖石形象杯套，每支售價59元，8月14日起購買酷聖石霜淇淋系列一支免費贈送酷聖石Logo可可糖片，數量有限、贈完為止。