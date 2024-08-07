謝哲青參觀《怪獸與大自然的奇幻世界》特展
「怪獸與大自然的奇幻世界特展」在中正紀念堂盛大開展，現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外，包含《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏。
《怪獸與大自然的奇幻世界》特展由華納兄弟探索全球主題娛樂 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainmento與大英自然史博物館聯手打造，2020年在英國倫敦首次亮相，相繼在加拿大、澳洲展出，引爆全球火熱話題後，今年夏天，在中正紀念堂展開全亞洲第一站，台北站也將會是台灣唯一一站。
知名作家、旅行家、主持人謝哲青下午前往中正紀念堂參觀《怪獸與大自然的奇幻世界》特展，親自解密哈利波特宇宙中的奇幻怪獸與真實世界動物的關聯，玻璃獸、幻影猿、木精、爆角怪、拜月獸等傳說中生物的故事。
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