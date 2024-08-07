宏碁筆電於印度最大電商平台獲銷售雙冠王
筆電大廠宏碁今日宣布，在印度最大電商平台Flipkart斬獲佳績，自7月20日期為起五天的G.O.A.T（Greatest of All Time）購物節已於日前落幕，宏碁旗下筆記型電腦產品線表現亮眼，奪下雙冠寶座，電競及消費性筆電皆分別以23%及21%銷售成績位居第一。
宏碁於此次購物節的銷售表現成長200%，宏碁指出，這可證明宏碁長期深耕印度市場的成果已逐步發酵。
宏碁表示，集團致力以創新科技為消費者帶來嶄新的使用體驗，產品線更涵蓋電競、輕薄、環保及教育等多元面向，能滿足不同生活型態的需求。印度近幾年逐漸於全球市場嶄露頭角，為世界前五大經濟體，並持續高速發展中。
宏碁指出，多年來積極布局印度，不僅實踐印度在地製造，本次於Flipkart的銷售成績，更正面展現宏碁產品已深獲當地市場認可。
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