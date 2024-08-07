先領券再消費！LINE Pay夏日優惠單週最高省1,265元

LINE Pay夏日優惠大放送，擴大合作通路串連近萬店家推出「天天領」、「週週領」、「好賺點」、「夜市優惠樂享一夏」等多項優惠活動，即日起至9月底止，單週最高可領價值高達1,265元的9折優惠券，指定品牌消費滿額回饋LINE POINTS或紅包最高可抽500點，活動期間綁指定卡片消費再享最高5%回饋，提供用戶日常生活各式消費都能享優惠與回饋。

LINE Pay全新串連熱門通路店家推出「6大主題週週領9折券」、「指定商圈天天領9折券」、「10大品牌好賺點」活動，其中「6大主題週週領9折券」分為「連鎖餐飲」、「生活用品」、「生鮮採買」、「休閒娛樂」、「在地旅宿」、「風格時尚」類別，串連八方雲集、唐吉軻德DON DON DONKI、春不荖足湯、不老松足湯、勁桑の元気按摩保養所、UR LIVING、Roots等逾5,000通路，用戶週週都可透過LINE Pay好康地圖領取6大消費主題共6張9折優惠券，單週合計最高可領價值865元優惠券，若綁定永豐DAWAY卡，於週週領活動商店消費再享最高LINE POINTS 5%回饋。

促進在地商圈消費，用戶天天可於LINE Pay好康地圖領取「指定商圈9折券」，於全台指定11處商圈消費每日最高可折抵50元，8月指定商圈包含台北中山商圈、東區商圈、台中勤美商圈、太平樹孝商圈、水湳市場周邊、科博館周邊、彰化永樂商圈、雲林斗南商圈、嘉義新港商圈、高雄大義倉庫、建工路商圈，搭配永豐DAWAY卡最高享LINE POINTS 5%回饋。

「10大品牌好賺點」則串連大樹藥局、台灣中油、台亞石油、台糖加油站、西歐加油站、foodpanda、麥當勞餐廳及歡樂送、UNIQLO、星巴克、台灣大車隊，從週一到週日每週7天於全台近3,000處通路，提供消費滿額回饋LINE POINTS、或達成指定消費頻次最高可抽LINE POINTS 500點好康活動；指定品牌用LINE Pay綁定富邦J卡，再享最高3%回饋。

逛夜市也別忘了用LINE Pay領回饋再消費，即日起LINE Pay「指定夜市3重優惠樂享一夏」擴大至全台6個縣市逾18處熱門夜市、共約1,500家攤商，包含台北寧夏夜市、南機場夜市、艋舺夜市、華西街夜市、饒河夜市、公館夜市、士林夜市，桃園中正夜市、中原夜市，台中大慶夜市、旱溪夜市、忠孝街夜市，台南大東東夜市、大東夜市，高雄六合夜市、瑞豐夜市、鳳山青年夜市，花蓮東大門夜市等。每月於指定夜市首筆消費即贈5張9折優惠券，可於指定夜市使用單筆最高折抵10元；單筆消費滿30元再享紅包1個，最高抽LINE POINTS 66點；綁定永豐DAWAY卡單週累計3筆且3筆交易皆滿30元，可再享30點。