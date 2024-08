法式珠寶情人節曬甜美 輕奢環保珠寶盒8月底全面問世

再過幾天之後就是2024的七夕情人節,花卉、美食、一份精美的禮品,都比不過一份閃耀珠寶更能看見對方的臉上笑顏。法國高級珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)除推薦了2024七夕珠寶,再宣布去年2023發表的珠寶概念盒,將取代傳統盒裝,並於8月31日開始、全面上市。

2004年曾推出Quatre系列,今年並在全世界各地盛大慶祝的Boucheron,其Quatre系列融合了羅緞直線刻紋(Grosgrain)、鑽石圈、雙圈同心圓(Double Godron),以及巴黎飾紋(Clou de Paris)等四重紋飾,加上彩色陶瓷、貴金屬、寶石的多重運用,風格變化萬千。

今年Boucheron並從細節處讓風格與質感同步升級,像是Clou de Paris巴黎飾紋搭配了公主方形切割鑽石,Double Godron雙圈同心圓則化為多顆圓形鑽石,營造如瀑布般的流動感與寫意。推薦單品聚焦於Quatre Radiant系列與Quatre Black系列,涵蓋項鍊、短項鍊、戒指、手環,並有一枚Pont de Paris系列鉑金鑲鑽戒指,是從情人昇華為家人的Premium之選。

此外以「No Pack Is The New Pack」為概念的全新珠寶盒則運用了鋁和毛氈為材質,將原本的12種盒型簡化為7種,再捨棄傳統無法回收的鉸鏈蓋,輕盈、時尚。也讓用以收納的珠寶盒本身就成為一款輕珠寶,點燃家中的輕奢氣場。