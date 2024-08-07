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法式珠寶情人節曬甜美 輕奢環保珠寶盒8月底全面問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron珠寶盒將從8月31日起全面上市，從意念上改革珠寶收納。圖／Boucheron提供
Boucheron珠寶盒將從8月31日起全面上市，從意念上改革珠寶收納。圖／Boucheron提供

再過幾天之後就是2024的七夕情人節，花卉、美食、一份精美的禮品，都比不過一份閃耀珠寶更能看見對方的臉上笑顏。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）除推薦了2024七夕珠寶，再宣布去年2023發表的珠寶概念盒，將取代傳統盒裝，並於8月31日開始、全面上市。

2004年曾推出Quatre系列，今年並在全世界各地盛大慶祝的Boucheron，其Quatre系列融合了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron），以及巴黎飾紋（Clou de Paris）等四重紋飾，加上彩色陶瓷、貴金屬、寶石的多重運用，風格變化萬千。

今年Boucheron並從細節處讓風格與質感同步升級，像是Clou de Paris巴黎飾紋搭配了公主方形切割鑽石，Double Godron雙圈同心圓則化為多顆圓形鑽石，營造如瀑布般的流動感與寫意。推薦單品聚焦於Quatre Radiant系列與Quatre Black系列，涵蓋項鍊、短項鍊、戒指、手環，並有一枚Pont de Paris系列鉑金鑲鑽戒指，是從情人昇華為家人的Premium之選。

此外以「No Pack Is The New Pack」為概念的全新珠寶盒則運用了鋁和毛氈為材質，將原本的12種盒型簡化為7種，再捨棄傳統無法回收的鉸鏈蓋，輕盈、時尚。也讓用以收納的珠寶盒本身就成為一款輕珠寶，點燃家中的輕奢氣場。

Boucheron Quatre Radiant系列手環，白金、鑲鑽，168萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Radiant系列手環，白金、鑲鑽，168萬元。圖／Boucheron提供
使用鋁和毛氈為質材的全新Boucheron珠寶盒，是收納道具、也像一枚精緻的空間擺設裝飾。圖／Boucheron提供
使用鋁和毛氈為質材的全新Boucheron珠寶盒，是收納道具、也像一枚精緻的空間擺設裝飾。圖／Boucheron提供
Boucheron的Quatre系列從2004問世、並在2024年盛大慶祝20周年紀。圖／Boucheron提供
Boucheron的Quatre系列從2004問世、並在2024年盛大慶祝20周年紀。圖／Boucheron提供
紋飾也像是符碼，透過珠寶為形式，展現情人間心意與價值的共同呼應。圖／Boucheron提供
紋飾也像是符碼，透過珠寶為形式，展現情人間心意與價值的共同呼應。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Black系列戒指，白金、黑色PVD，16萬500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Black系列戒指，白金、黑色PVD，16萬500元。圖／Boucheron提供

情人節 珠寶 鑽石

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