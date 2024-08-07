DON DON DONKI推日本屋台美食 生啤限時買2送1

夏天就是祭典的季節，DON DON DONKI帶來日本屋台經典熟食，從日式炸雞、濃郁的可樂餅到經典的日本和牛串，還有DON DON DONKI 2024年目前最受歡迎熟食照燒美乃滋蟹肉棒，讓你一秒置身於日本的街頭小吃攤。

喜愛日系啤酒的民眾也別錯過，嚴選SAPPORO及ASAHI啤酒，其中ASAHI推出2款深受粉絲喜愛的經典系列，黃生啤酒、黑生啤酒；SAPPORO則推薦赤星、黑標2款，滿足喜歡不同風味的消費者。即日起忠孝新生店更推出生啤HAPPY HOUR優惠活動，平日的12:00至18:00享買2送1的超值優惠，每杯SAPPORO黑標生啤酒420ml僅售99元。

另外，DON DON DONKI還上架多款人氣洋芋片，首推Calbee堅脆洋芋片，採用獨特的釜炸製法，口感比普通洋芋片更扎實爽脆；還有湖池屋Pure洋芋片綜合鹽口味最受歡迎，而喜歡鹹甜的風味則可嘗試人氣新品星の餅米果，嘴饞吃點心、宵夜配啤酒都很速配。

DON DON DONKI 8月另推出滿額抽獎活動，台北忠孝新生店即日起於屋台區單筆消費滿3樣商品，即可參加抽獎；台北CITYLINK南港店即日起單筆消費滿1,500元，有機會抽中萬怡酒店餐券；台中老虎城店即日起單筆消費滿999元並含啤酒類商品，即可參加戳戳樂活動。

家樂福迎接父親節，也推出啤酒、零食優惠，8月10、11日、8月15～17日限時推出量販/線上購物單筆消費滿2,000元、超市/家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，集結30大零食、餅乾品牌同慶，單筆滿499元加贈18,000點紅利點數。8月20日前指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券。即日起至8月8日「沖繩Orion初浪特調風味雞尾酒－青檸海鹽口味」，只要在FB臉書打卡貨Google評論結帳時出示手機畫面，立即享折10元優惠。