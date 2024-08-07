快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DON DON DONKI推日本屋台美食 生啤限時買2送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日本夏日祭典狂歡，DON DON DONKI帶來日本屋台經典熟食和夏季啤酒盛宴。圖／DON DON DONKI提供
日本夏日祭典狂歡，DON DON DONKI帶來日本屋台經典熟食和夏季啤酒盛宴。圖／DON DON DONKI提供

夏天就是祭典的季節，DON DON DONKI帶來日本屋台經典熟食，從日式炸雞、濃郁的可樂餅到經典的日本和牛串，還有DON DON DONKI 2024年目前最受歡迎熟食照燒美乃滋蟹肉棒，讓你一秒置身於日本的街頭小吃攤。

喜愛日系啤酒的民眾也別錯過，嚴選SAPPORO及ASAHI啤酒，其中ASAHI推出2款深受粉絲喜愛的經典系列，黃生啤酒、黑生啤酒；SAPPORO則推薦赤星、黑標2款，滿足喜歡不同風味的消費者。即日起忠孝新生店更推出生啤HAPPY HOUR優惠活動，平日的12:00至18:00享買2送1的超值優惠，每杯SAPPORO黑標生啤酒420ml僅售99元。

另外，DON DON DONKI還上架多款人氣洋芋片，首推Calbee堅脆洋芋片，採用獨特的釜炸製法，口感比普通洋芋片更扎實爽脆；還有湖池屋Pure洋芋片綜合鹽口味最受歡迎，而喜歡鹹甜的風味則可嘗試人氣新品星の餅米果，嘴饞吃點心、宵夜配啤酒都很速配。

DON DON DONKI 8月另推出滿額抽獎活動，台北忠孝新生店即日起於屋台區單筆消費滿3樣商品，即可參加抽獎；台北CITYLINK南港店即日起單筆消費滿1,500元，有機會抽中萬怡酒店餐券；台中老虎城店即日起單筆消費滿999元並含啤酒類商品，即可參加戳戳樂活動。

家樂福迎接父親節，也推出啤酒、零食優惠，8月10、11日、8月15～17日限時推出量販/線上購物單筆消費滿2,000元、超市/家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，集結30大零食、餅乾品牌同慶，單筆滿499元加贈18,000點紅利點數。8月20日前指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券。即日起至8月8日「沖繩Orion初浪特調風味雞尾酒－青檸海鹽口味」，只要在FB臉書打卡貨Google評論結帳時出示手機畫面，立即享折10元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福集結30大零食、餅乾品牌同慶，單筆滿499元加贈18,000點紅利點數。圖／家樂福提供
家樂福集結30大零食、餅乾品牌同慶，單筆滿499元加贈18,000點紅利點數。圖／家樂福提供
DON DON DONKI嚴選夏日祭典人氣熟食，讓人彷彿置身日本街頭小吃攤。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI嚴選夏日祭典人氣熟食，讓人彷彿置身日本街頭小吃攤。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI嚴選人氣SAPPORO及ASAHI 啤酒，炎炎夏日享受沁涼又爽口的滋味。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI嚴選人氣SAPPORO及ASAHI 啤酒，炎炎夏日享受沁涼又爽口的滋味。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI同步推出多款涼夏好物，為夏季的出遊、戶外活動提供全方位的舒適清涼。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI同步推出多款涼夏好物，為夏季的出遊、戶外活動提供全方位的舒適清涼。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI上架多款人氣洋芋片。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI上架多款人氣洋芋片。圖／DON DON DONKI提供

日本和牛 零食

延伸閱讀

影／影像曝光！三重美食外送機車衝撞貨車命危 騎士竟是失聯移工

20歲男爽中近4530萬！瞞父母瘋狂吃喝5年全花光 結局竟然超勵志？

來淡水別再總吃魚丸阿給！精選六間淡水美食必吃攻略，美景、美食通通一網打盡

瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

相關新聞

先領券再消費！LINE Pay夏日優惠單週最高省1,265元

LINE Pay夏日優惠大放送，擴大合作通路串連近萬店家推出「天天領」、「週週領」、「好賺點」、「夜市優惠樂享一夏」等多...

法式珠寶情人節曬甜美 輕奢環保珠寶盒8月底全面問世

再過幾天之後就是2024的七夕情人節，花卉、美食、一份精美的禮品，都比不過一份閃耀珠寶更能看見對方的臉上笑顏。法國高級珠...

DON DON DONKI推日本屋台美食 生啤限時買2送1

夏天就是祭典的季節，DON DON DONKI帶來日本屋台經典熟食，從日式炸雞、濃郁的可樂餅到經典的日本和牛串，還有DO...

歡慶麟洋配奪金 北市「公營當鋪」也祭3％回饋

奧運羽球「麟洋配」再獲得金牌，全國歡慶，有「公營當鋪」之稱的動產質借處，今也公布優惠。動質處指出，因惜物網各項運動報廢用...

2024文博會首移師台南 「寶島百面」展台灣文化自信

2024台灣文博會即將於8月23日至9月1日在大台南會展中心、台南文創園區、321 巷藝術聚落登場。首次移師台南舉辦的...

驚艷威士忌教父！黑松攜手金酒 打造單一批次桶陳高粱

黑松公司與金門酒廠今年再度突破烈酒工藝框架，限量推出單一批次「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」，以專屬訂製小批次風味桶陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。