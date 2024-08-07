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歡慶麟洋配奪金 北市「公營當鋪」也祭3％回饋

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
有「公營當鋪」之稱的北市動產質借處。記者楊正海／攝影
有「公營當鋪」之稱的北市動產質借處。記者楊正海／攝影

奧運羽球「麟洋配」再獲得金牌，全國歡慶，有「公營當鋪」之稱的動產質借處，今也公布優惠。動質處指出，因惜物網各項運動報廢用品瀏覽人數增加，該處特別結合悠遊付，即日起至9月30日止，於惜物網網站使用悠遊付付款，每筆扣款享最高3%悠遊付回饋金，歡迎民眾上網尋寶。

北市政局所屬的動產質借處，經管「台北惜物網」是全國最大的跨縣市報廢公產網路拍賣平台，推動循環經濟，今年8月5日，南投縣政府與台北市政府簽訂惜物網合作備忘錄，成為第18個合作縣市政府。動質處截至今年7月底止，惜物網參與拍賣機關達4516個，會員人數已達14萬餘名，累計成交件數高達43萬2千餘件，交易金額高達19.2億元。

北市動質處長林昆華表示，這屆奧運羽球麟洋配再獲得金牌，也讓惜物網各項運動報廢用品瀏覽人數增加，特別結合悠遊付，在惜物網網站使用悠遊付付款，每筆扣款享最高3%悠遊付回饋金。

林昆華指出，南投縣政府加入後，民眾可競標之物件將更為豐富多元，為民眾打造一個更便利的網路拍賣平台。上一屆奧運羽球選手的精彩表現，啟發南投縣部落大男孩上惜物網標得羽球架，讓部落孩子們快樂地學習打羽球。

北市財政局長胡曉嵐表示，惜物網資源再利用的環保理念獲得全國地方政府認同，紛紛加入合作行列或自建網站經營響應。這次南投縣政府加入合作行列，具有指標性意義，除屏東縣、花蓮縣、台東縣已自建拍賣網站經營及連江縣尚未加入外，其餘縣市都已加入合作，代表減少碳排、循環經濟等永續議題，獲全國響應。

奧運 悠遊付 羽球

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