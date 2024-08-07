只靠地下繪師⋯缺醫學繪圖師培訓機制 台大醫赴美受訓

醫學視覺化是醫學教育、臨床醫學研究與醫病溝通重要一環，美國的約翰霍普金斯醫學院「醫用藝術部門」成立於1911年，為全球最早的醫學繪圖師訓練機構。不過，國內尚並無相關訓練機制，臨床醫師有醫學圖像需求時，多需向國外購買版權，或找國內特定醫院「地下繪師」協助。

台大醫院影像醫學部主治醫師張育瑄近期在約翰霍普金斯完成醫學繪圖訓練，並攜回90幅醫學視覺作品在台大醫院展出。她表示，該機構每年僅招收個位數學生，全球申請、競爭極為激烈，訓練過程亦相當嚴格，而醫學繪圖師（Medical Illustrators），既非傳統醫療人員，也不同於一般藝術家，必須將艱澀難懂的醫學知識，經過消化轉譯，化為易於理解的視覺圖像或影音。

亞洲在醫用繪圖訓練起步慢，沒有正式訓練科系。張育瑄表示，國內包括台大醫學院在內，都尚未設置醫學繪圖師培訓體系，合格醫學繪圖師須經過嚴格的「醫學」和「藝術」雙重訓練，跨足兩個吃重的專業，養成相當不易。

張育瑄表示，臨床或教學上有圖像需求時，醫師多採向國外購買版權，或提供資料請特定出版社「代畫」，此外，也有「非正式管道」，長庚醫院、北醫附醫各有幾名「特定人士」，私下接受醫師請託，依照臨床需求繪製醫學圖限。

「在國外，醫用藝術學系畢業的醫學繪圖師，所繪製的醫學圖像，每幅售價可達2千美金。」張育瑄表示，醫學圖像最大的特色是以圖片搭配文字說明，內容包括解釋解剖構造，說明醫療流程，或傳遞公衛知識，且除了人類醫療相關圖像，醫學繪圖師也可繪製動物緊急醫療行為置等，供獸醫參考；繪圖方式除手繪以外，使用Photoshop等繪圖軟體，更是近期趨勢。