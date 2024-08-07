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驚艷威士忌教父！黑松攜手金酒 打造單一批次桶陳高粱

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩品飲「創世者桶陳金門高粱酒π系列」後，盛讚酒款的迷人層次將中式白酒提升至嶄新境界。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩品飲「創世者桶陳金門高粱酒π系列」後，盛讚酒款的迷人層次將中式白酒提升至嶄新境界。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松公司與金門酒廠今年再度突破烈酒工藝框架，限量推出單一批次「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」，以專屬訂製小批次風味桶陳釀，原酒出桶 56.8 度，細緻典雅的風味層次驚艷「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean）。新酒款即日起於全台各地區酒類專賣店開放洽詢，建議售價2,580 元，實際價格及庫存，依各通路為準。

黑松公司去年攜手金門酒廠，以中式高粱酒結合西方威士忌桶陳手法打造「創世者桶陳金門高粱酒」，為烈酒市場投下一顆震撼彈，引發高度矚目。這次雙方再度攜手推出「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」，採用專屬珍稀訂製風味桶進行高粱酒陳化，釀出具高雅貴腐風味、極其細緻優雅的桶陳高粱酒。單一批次酒液陳化出的特殊風味，日後也無法復刻，稱得上是一期一會、值得細細品飲的絕版限量酒款。

就連全球最具權威、具有「威士忌教父」美譽的查爾斯．麥克萊恩，在品飲「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」後也感到驚艷：「訂製的橡木桶對其風味產生了巨大影響，原酒桶陳的酒體，入口卻非常溫潤甜美，香氣與風味的組合更充滿了驚喜。」

查爾斯．麥克萊恩表示：「過去我對中式白酒很少有深刻印象，這款酒卻將中式白酒帶到另外一個境界，可以說是一種全新的創作。初次受邀品鑑中式白酒，我非常享受這款少見且迷人的酒款，推薦給喜歡威士忌，或是尚未嘗試過中式白酒的朋友。」

「創世者桶陳金門高粱酒 π 系列」保留了高粱酒的陳化特性，瓶中的活性酒液會隨著時間流逝逐漸陳化，使酒體變得更加柔順醇香，藏家們入手後能在酒液中見證歲月留下的痕跡，因此以「π」符號命名，象徵著酒體風味的無限可能。

醇厚的高粱酒液在訂製風味桶中陳化後，披上了優雅的貴腐風味，香甜葡萄香氣在白堊礦石感與梔子花香的修飾下，顯得豐盈卻不過於厚重。入口之後，首先浮現辛香料般新鮮奔放的氣息，而後在巴西堅果略帶油脂感的味道包覆下，共同譜出錯落有致的酒體層次，深入喉中的綿長尾韻，讓人再三回味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「創世者桶陳金門高粱酒π系列」以π符號命名，象徵酒體風味陳化後的無限可能性。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者桶陳金門高粱酒π系列」以π符號命名，象徵酒體風味陳化後的無限可能性。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司與金門酒廠再度突破烈酒工藝框架，打造單一批次「創世者桶陳金門高粱酒π系列」，原酒出桶 56.8 度，建議售價2,580 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司與金門酒廠再度突破烈酒工藝框架，打造單一批次「創世者桶陳金門高粱酒π系列」，原酒出桶 56.8 度，建議售價2,580 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊親自撰寫「創世者桶陳金門高粱酒π系列」品飲筆記。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊親自撰寫「創世者桶陳金門高粱酒π系列」品飲筆記。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩給予「創世者桶陳金門高粱酒π系列」風味極高評價，推薦威士忌愛好者及中式白酒初心者品酩。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩給予「創世者桶陳金門高粱酒π系列」風味極高評價，推薦威士忌愛好者及中式白酒初心者品酩。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

查爾斯 金門

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