聽新聞
test
0:00 / 0:00
cama café攜手CHOYA梅酒推出微醺秋禮 全台限量登場
新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café與日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界攜手，將金獎咖啡與The CHOYA至極梅酒結合，推出中秋「雙金微醺禮盒」，8月14日起在全台cama café門市限量販售。此外，七月下旬推出的聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，cama café也將自8月8日起至18日，推出加碼優惠，購買冰梅酒拿鐵，即享第二杯88折。
「雙金微醺禮盒」自8月14日起至9月17日，在全台cama café及CAMA COFFEE ROASTER豆留系列旗艦店限量販售，會員購買可享會員專屬價650元（原價699元），一次購買多盒或大宗採購還有更多優惠。禮盒包含兩大品牌的金獎產品——「非洲微醺酒香」濾掛咖啡與「The CHOYA至極梅酒」。
cama café「非洲微醺酒香」咖啡豆，曾榮獲2019年義大利國際咖啡品鑑協會（IIAC）金獎肯定，經烘焙處理後產生如梅酒般的香醇口感，尾韻帶著蜂蜜、果香與蜜餞甘甜，與CHOYA梅酒相映成趣。「The CHOYA至極梅酒」曾獲2021年舊金山烈酒大賞金牌，百分之百選用日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣，飽滿圓潤。
cama café與CHOYA首波聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，黑糖梅酒融入咖啡與鮮奶創造出酸甜濃郁口感，自七月上市後好評不斷，成為今夏最chill熱銷飲品。cama café為感謝消費者熱烈支持，同時向全天下的爸爸們舉杯致敬，8月8日起至18日，凡購買冰梅酒拿鐵皆可享第二杯88折優惠。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言