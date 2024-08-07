快訊

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

啦啦隊女神陳怡叡被爆有新歡 男方身分被起底「千億富二代」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

cama café攜手CHOYA梅酒推出微醺秋禮 全台限量登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
cama café與CHOYA攜手推出中秋「雙金微醺禮盒」，8月14日起限量販售。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
cama café與CHOYA攜手推出中秋「雙金微醺禮盒」，8月14日起限量販售。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café與日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界攜手，將金獎咖啡與The CHOYA至極梅酒結合，推出中秋「雙金微醺禮盒」，8月14日起在全台cama café門市限量販售。此外，七月下旬推出的聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，cama café也將自8月8日起至18日，推出加碼優惠，購買冰梅酒拿鐵，即享第二杯88折。

「雙金微醺禮盒」自8月14日起至9月17日，在全台cama café及CAMA COFFEE ROASTER豆留系列旗艦店限量販售，會員購買可享會員專屬價650元（原價699元），一次購買多盒或大宗採購還有更多優惠。禮盒包含兩大品牌的金獎產品——「非洲微醺酒香」濾掛咖啡與「The CHOYA至極梅酒」。

cama café「非洲微醺酒香」咖啡豆，曾榮獲2019年義大利國際咖啡品鑑協會（IIAC）金獎肯定，經烘焙處理後產生如梅酒般的香醇口感，尾韻帶著蜂蜜、果香與蜜餞甘甜，與CHOYA梅酒相映成趣。「The CHOYA至極梅酒」曾獲2021年舊金山烈酒大賞金牌，百分之百選用日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣，飽滿圓潤。

cama café與CHOYA首波聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，黑糖梅酒融入咖啡與鮮奶創造出酸甜濃郁口感，自七月上市後好評不斷，成為今夏最chill熱銷飲品。cama café為感謝消費者熱烈支持，同時向全天下的爸爸們舉杯致敬，8月8日起至18日，凡購買冰梅酒拿鐵皆可享第二杯88折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雙金微醺禮盒」內含cama café「非洲微醺酒香」濾掛咖啡與「The CHOYA至極梅酒」兩大品牌金獎產品。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雙金微醺禮盒」內含cama café「非洲微醺酒香」濾掛咖啡與「The CHOYA至極梅酒」兩大品牌金獎產品。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
cama café冰梅酒拿鐵好評再加碼 8月8日～18日限時第二杯88折。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
cama café冰梅酒拿鐵好評再加碼 8月8日～18日限時第二杯88折。圖／cama café提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡

延伸閱讀

7-ELEVEN CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」回歸！加碼推「黑糖珍珠撞椰奶」

影／台灣之光...謝溢宸每天苦練120杯咖啡擊敗群雄 世界拉花大賽奪冠

慶祝麟洋配奪金2連霸 小北百貨給好康

UCC咖啡旗下品牌出包 食藥署驗出進口產品致癌物超標

相關新聞

慶祝父親節 台灣虎航全航線888元起 今天上午10時搶票

8月8日就是父親節，台灣虎航表示，慶祝父親節，全航線包括日本、韓國、泰國、越南、澳門，單程未稅機票888元起。愈早規畫旅...

cama café攜手CHOYA梅酒推出微醺秋禮 全台限量登場

新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café與日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界攜手，將金獎咖啡與The CHOYA至極梅酒結合，...

來淡水別再總吃魚丸阿給！精選六間淡水美食必吃攻略，美景、美食通通一網打盡

除了必逛的老街、必買的鐵蛋和必吃的阿給，還有更多隱藏在地美食，小編都幫你彙整起來了！

PANERAI LAB ID四號作曝光！加碼「體驗表」專攻頂級客

瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日於台北發表2024重點新品，包含Submersible Luna Rossa系列...

7-ELEVEN CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」回歸！加碼推「黑糖珍珠撞椰奶」

看好植物奶市場持續成長，7-ELEVEN去年首度推出以「厚椰奶」與CITY PRIMA衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合的...

用嗩吶電翻巴黎奧運 混種亞人：找到認同混甚麼都不怕

巴黎文化奧運台灣館裡傳來爆裂的電音節奏，上百位國際觀眾跟著震撼的節奏搖擺身體，螢幕上播放的卻是台灣人印象中應該安靜肅穆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。