cama café攜手CHOYA梅酒推出微醺秋禮 全台限量登場

新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café與日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界攜手，將金獎咖啡與The CHOYA至極梅酒結合，推出中秋「雙金微醺禮盒」，8月14日起在全台cama café門市限量販售。此外，七月下旬推出的聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，cama café也將自8月8日起至18日，推出加碼優惠，購買冰梅酒拿鐵，即享第二杯88折。

「雙金微醺禮盒」自8月14日起至9月17日，在全台cama café及CAMA COFFEE ROASTER豆留系列旗艦店限量販售，會員購買可享會員專屬價650元（原價699元），一次購買多盒或大宗採購還有更多優惠。禮盒包含兩大品牌的金獎產品——「非洲微醺酒香」濾掛咖啡與「The CHOYA至極梅酒」。

cama café「非洲微醺酒香」咖啡豆，曾榮獲2019年義大利國際咖啡品鑑協會（IIAC）金獎肯定，經烘焙處理後產生如梅酒般的香醇口感，尾韻帶著蜂蜜、果香與蜜餞甘甜，與CHOYA梅酒相映成趣。「The CHOYA至極梅酒」曾獲2021年舊金山烈酒大賞金牌，百分之百選用日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣，飽滿圓潤。

cama café與CHOYA首波聯名飲品「冰梅酒拿鐵」，黑糖梅酒融入咖啡與鮮奶創造出酸甜濃郁口感，自七月上市後好評不斷，成為今夏最chill熱銷飲品。cama café為感謝消費者熱烈支持，同時向全天下的爸爸們舉杯致敬，8月8日起至18日，凡購買冰梅酒拿鐵皆可享第二杯88折優惠。

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