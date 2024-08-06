PANERAI LAB ID四號作曝光！加碼「體驗表」專攻頂級客

瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日於台北發表2024重點新品，包含Submersible Luna Rossa系列、Submersible Elux LAB-ID腕表，以及Luminor系列，展現品牌在運動風格下，洋溢的明快活力，以及銳意創新的研發成果。

其中Submersible Luna Rossa「美洲杯帆船賽」體驗表（PAM01405），全球限量20只，購買者將可前往西班牙巴塞隆納，近距離欣賞2024年、第37屆的Luna Rossa帆船賽事，同時也能近距離欣賞Eileen古典帆船。這只全球限量20只表款已全數售完，然同樣想要擁有美洲杯帆船賽事主題？也還有PAM01579腕表同樣系出一脈，表款是於2024年米蘭時裝週期間發表，精鋼表殼搭配白色面盤、黑色表圈，同時橡膠表帶則為黑、紅配色，並有LUNA ROSSA字樣的特殊表帶，鮮明的色彩對比、頗有義大利生活風格的熱情聯想，P.900自動上鍊機芯成為表款動力，並具有紅色魚雷型小秒針與300米防水性能。