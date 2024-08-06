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PANERAI LAB ID四號作曝光！加碼「體驗表」專攻頂級客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Submersible Luna Rossa腕表（PAM01579），價格店洽。圖／PANERAI提供
Submersible Luna Rossa腕表（PAM01579），價格店洽。圖／PANERAI提供

瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日於台北發表2024重點新品，包含Submersible Luna Rossa系列、Submersible Elux LAB-ID腕表，以及Luminor系列，展現品牌在運動風格下，洋溢的明快活力，以及銳意創新的研發成果。

其中Submersible Luna Rossa「美洲杯帆船賽」體驗表（PAM01405），全球限量20只，購買者將可前往西班牙巴塞隆納，近距離欣賞2024年、第37屆的Luna Rossa帆船賽事，同時也能近距離欣賞Eileen古典帆船。這只全球限量20只表款已全數售完，然同樣想要擁有美洲杯帆船賽事主題？也還有PAM01579腕表同樣系出一脈，表款是於2024年米蘭時裝週期間發表，精鋼表殼搭配白色面盤、黑色表圈，同時橡膠表帶則為黑、紅配色，並有LUNA ROSSA字樣的特殊表帶，鮮明的色彩對比、頗有義大利生活風格的熱情聯想，P.900自動上鍊機芯成為表款動力，並具有紅色魚雷型小秒針與300米防水性能。

具4項專利的Submersible Elux LAB-ID腕表（PAM01800），則是PANERAI旗下極罕見、強調研發創新的Lab ID系列的第四只表款，單研發便長達8年。其中4發條盒運用在使用機械裝置發光，在動能滿檔的情況下、可連續發光30分鐘，表款並使用T Ceramic鈦金屬，表徑為49毫米，全球限量150只，每年限額50只生產，其中2024年配額已全數售盡。

沛納海今日舉辦了2024新品鑑賞會，帶來包含Luminor、LAB ID、Submersible Luna Rossa多個系列重點表款。圖／PANERAI提供
沛納海今日舉辦了2024新品鑑賞會，帶來包含Luminor、LAB ID、Submersible Luna Rossa多個系列重點表款。圖／PANERAI提供
全球限量150只的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕表，耗時八年研發、並具備4項專利與6發條盒。圖／PANERAI提供
全球限量150只的Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕表，耗時八年研發、並具備4項專利與6發條盒。圖／PANERAI提供
橫向的歷史牆，以10只重點表款、精華呈現PANERAI的品牌進程。圖／PANERAI提供
橫向的歷史牆，以10只重點表款、精華呈現PANERAI的品牌進程。圖／PANERAI提供
Luna Rossa隊員Bruno Rosetti（左）與Jimmy Spithill。圖／PANERAI提供
Luna Rossa隊員Bruno Rosetti（左）與Jimmy Spithill。圖／PANERAI提供
PAM01800腕表的八點鐘方向具有專利按把保護系統，按下按鈕後、發光機制便可運作。圖／PANERAI提供
PAM01800腕表的八點鐘方向具有專利按把保護系統，按下按鈕後、發光機制便可運作。圖／PANERAI提供
Submersible Luna Rossa「美洲杯帆船賽」體驗表（PAM01405）的擁有者，將可受邀前往巴賽隆納欣賞第37屆美洲杯帆船賽的激烈賽況。圖／PANERAI提供
Submersible Luna Rossa「美洲杯帆船賽」體驗表（PAM01405）的擁有者，將可受邀前往巴賽隆納欣賞第37屆美洲杯帆船賽的激烈賽況。圖／PANERAI提供

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