7-ELEVEN CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」回歸！加碼推「黑糖珍珠撞椰奶」

看好植物奶市場持續成長，7-ELEVEN去年首度推出以「厚椰奶」與CITY PRIMA衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」，受到消費者喜愛，口碑爆棚，為回應廣大咖啡迷期待，自8月7日起將再度回歸，並同步加碼推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶」，口感醇厚香甜，為植物奶愛好者的新選擇。

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲持續進化，今年夏天再推出「冰精品生椰厚拿鐵」（中杯售價110元），以「厚椰奶」與擁有柑橘莓果甜香和白色花朵清新香氣的衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合，相較一般椰奶口感更香濃滑順，提升精品咖啡原有香甜感與柑橘香氣，帶給咖啡饕客全新味蕾饗宴，再度引爆今夏「厚椰奶」旋風。

不僅如此，為持續提供植物奶愛好者探索更多味蕾驚喜，CITY PEARL今年加碼推出「黑糖珍珠撞椰奶」（僅限精品咖啡門市販售），QQ黑糖珍珠與香醇厚椰乳完美融合，大杯售價85元。

另外，CITY PRIMA精品咖啡自8月7日至9月10日推出「咖啡迷品味夏日集點GO！」活動，活動期間購買精品咖啡中杯、精品咖啡大杯皆可集點，中杯得1點、大杯得2點，集滿4點起即可加價換購或集滿指定點數可免費兌換限量日本KINTO質感咖啡商品，以市價換算最低65折起。

7-ELEVEN人氣「小金塊」原賞熱壓土司本月店數突破2,000店，為歡慶店數拓展里程碑，自8月7日至8月20日展開原賞熱壓土司全品項任選第2件79折活動，經典人氣品項「紐澳良風味烤雞」、「丹麥鮪魚起司」、「里肌肉蛋」、「厚起司蛋」、「醬燒炙烤牛」、「松露嫩蛋」以及下午茶超夯小點「丹麥紅豆麻糬」口味均有加入；同時推出全新口味「青醬雞絲」熱壓土司，經典羅勒青醬佐奶油和雙色起司溫潤口感，8月7日至12月27日期間每週三還可享熱壓土司日全品項OPENPOINT點數5倍送回饋。