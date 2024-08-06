用嗩吶電翻巴黎奧運 混種亞人：找到認同混甚麼都不怕

巴黎文化奧運台灣館裡傳來爆裂的電音節奏，上百位國際觀眾跟著震撼的節奏搖擺身體，螢幕上播放的卻是台灣人印象中應該安靜肅穆的寺廟影像，神像彷彿也跟著電子音樂舞動。隨後「混種亞人」團長張聖群舉起嗩吶，北管古調「風入松」宛如一股溫柔的微風吹入，一旁的團員舉起西方樂器小號相應，接著又帶領全場觀眾高喊「Win Together」為台灣選手唐嘉鴻奪牌慶賀。「混種是台灣文化的特色。」張聖群表示，「只要找到認同，混什麼不怕。」

巴黎文化奧運邁入第二周，「亞洲貓王」唐嘉鴻也在5日文化奧運開場前獲得體操單槓銅牌，台灣館除了秀出「彩蛋」，擔任開場演出的「混種亞人」也先帶動全場高喊「Win Together」炒熱氣氛。而他們將古典優雅的台灣寺廟影像融入爆裂搖滾的電音節奏，並加入北管嗩吶與西方管弦樂小號，「混種」音樂讓西方觀眾沉迷其中，也令台灣觀眾大開眼界。

「我們都是米克斯(Mix)，混血的台灣土狗。」混種亞人三位團員張聖群、陳渝安、張為鈞，一位擁有外省爸爸和客家媽媽、一位有原民血統、一位的阿公是外省人。「我們三個都是混種人。」他們對於「混種」兩字引以為傲，甚至團隊就以「混種」為名。

張聖群指出，台灣擁有多元文化，而每種文化都已發展出成熟的極致之美。身為混種的這一代，最大的優勢就是有機會汲取這些文化的優勢，「混」出另一種世代美學。以張聖群為例，他想將嗩吶放入音樂中，便去淡水跟著北管樂團南北軒學了兩個月的嗩吶。他們也到原民部落作田調，取樣原民的鼻笛等音樂加入樂曲中。

來自高雄的「混種亞人」屬於30世代。張聖群表示，他們這一代的人小時候還看過廟會，但再下一世代的20世代便可能對廟宇音樂相當陌生。他們因此嘗試用電音融合廟宇音樂、影像的方式，讓新世代用另一種方式擁抱廟宇。而在尋找音樂如何「混種」的過程，他們也找到對文化的認同，「台灣的文化就是混種文化」，如今他們可以站在國際舞台上用混種電音傳達台灣的文化形象。

「這一個時代每個人都是混種。」張為鈞表示，「混種音樂」反而可以讓全世界的人都可以找到代入的點與認同感，「愈在地愈國際。」在台灣館累積兩場演出，張聖群表示，今晚將舉行的最終場演出將帶給觀眾驚喜，「那怕西方觀眾聽不懂，他們也能夠感受台灣文化迸發的能量。」

2024巴黎奧運邁入第2週，也代表著這週賽事將進入最高潮，伴隨巴黎奧運的文化奧運，也將在8月10日迎接閉幕演出。巴黎文化奧運台灣館表示，為了呼應文化奧運台灣館「Win Together」的精神，將於9日文化奧運倒數第2晚，特別辦理「文化奧運台灣館：WinTogether Glory Night」，邀請全世界的奧運選手，一起到文化奧運台灣館共享勝利，並在DJ林貓王、TAI身體劇場、DJ妖嬌、小事製作、妮妃雅與瘋家等音樂及演出中，與各國選手交流。在8月9日下午5點到11點，只要憑著官方選手證，就能快速通關，享受特別加場的節目，並與大家一起共享最夯的珍奶冰棒及台灣經典飲料。