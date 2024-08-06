基隆港旅客中心提供發電健身車 邀體驗有感減碳

台灣港務公司基隆港務分公司今天在東岸旅客中心啟用發電健身車，邀民眾體驗邊健身邊發電，同時還可為手機等3C產品充電，讓民眾以更有感的方式減碳。

台灣港務公司發布新聞稿，發電健身車啟用現場有120人參與體驗，總累積發電量達200W，且問卷調查結果，發現大家對於健身車的體驗滿意度達7成以上，5成以上民眾認為有達到健身功能，5成以上民眾認為有減碳的效益。

台灣港務公司說，發電健身車是腳踏車結合發電概念，特別與國內業者合作，在基隆港東岸旅客中心打造2台可充電的健身車，民眾透過騎車所發的電，可幫自己的手機、平板等3C產品充電，現場還有燈箱搭配所發電力電量，民眾能清楚看到自己健身時的發電程度及減少的熱量，以民眾有感、好玩又有教育意義的方式，打造創能、儲能、節能的三合一環境，也期盼傳遞生活中也可以輕鬆減碳。

基隆港務分公司主任秘書張維鍵說，基隆港東岸旅客中心為發電健身車示範場所，如未來能獲得港區各界認同，將逐步推廣至港區所有單位、業者及商家的辦公場所、經營場域，甚至是公共服務範圍。