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千陽號靠岸高雄！《航海王》、《鬼滅之刃》專賣店開張

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「鬼滅之刃」快閃店前進臺中驛鐵道文化園區，「航海王專賣店」在夢時代8樓時代會館登場。圖／各業者提供
「鬼滅之刃」快閃店前進臺中驛鐵道文化園區，「航海王專賣店」在夢時代8樓時代會館登場。圖／各業者提供

《航海王》與《鬼滅之刃》可說是日本跨世代的兩大神級動漫作品，今夏「航海王專賣店」即日起至9月17日在夢時代8樓時代會館登場，還有全新打造5米高的千陽號氣球首度亮相。另外，《鬼滅之刃》快閃店即日起至10月13日在臺中驛鐵道文化園區開展。

「航海王專賣店」入境隨俗，這次特別用台灣黑熊為概念，打造獨家的航海王專賣店LOGO，在25周年的夏天，以新姿態首次靠岸港都高雄，

還有5米高的千陽號氣球大船初亮相，停泊在夢時代夢想廣場。

「航海王專賣店」入口迎賓的大小魯夫、迷你梅莉號公仔，邀請著粉絲一同上船。店內以甲板的木質調為主軸，就像踏入千陽號的船艙；牆上裝飾著經典原畫場景，還有可愛的喬巴公仔，等待粉絲尋找他的蹤跡。除了人氣的公仔、一番賞、限量日貨之外，現場還有上百樣的的限定商品，讓航海迷尋寶。

「鬼滅之刃快閃店」則來到臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2，現場鬼殺隊最強成員「九柱集合」、「鬼殺隊打卡牆」讓粉絲拍個夠。還有霞柱、戀柱的「刀匠村大扭蛋」多款周邊商品。

台中限定「鬼滅之刃福袋」包括鬼殺隊肩背包、炭治郎與禰豆子磁鐵、四大主角門簾及包裝袋；首度發售「雙人立牌」有帥氣的炎柱&音柱款，與戀柱&霞柱款。禰豆子化身「Q版抱枕」，還有炭治郎、善逸、伊之助共四個角色讓粉絲抱回家。

5米高的千陽號氣球首次亮相，停泊在夢時代夢想廣場。圖／夢時代提供
5米高的千陽號氣球首次亮相，停泊在夢時代夢想廣場。圖／夢時代提供
入口迎賓的大小魯夫。圖／夢時代提供
入口迎賓的大小魯夫。圖／夢時代提供
「航海王專賣店」除了超人氣的公仔、一番賞、限量日貨之外，還有上百樣的的限定商品。圖／夢時代提供
「航海王專賣店」除了超人氣的公仔、一番賞、限量日貨之外，還有上百樣的的限定商品。圖／夢時代提供
航海王專賣店推出未來島限量福袋。圖／夢時代提供
航海王專賣店推出未來島限量福袋。圖／夢時代提供
《鬼滅之刃》快閃店即日起至10月13日在臺中驛鐵道文化園區開展。圖／信賴互動提供
《鬼滅之刃》快閃店即日起至10月13日在臺中驛鐵道文化園區開展。圖／信賴互動提供
「鬼滅之刃快閃店」有各式角色周邊商品。圖／信賴互動提供
「鬼滅之刃快閃店」有各式角色周邊商品。圖／信賴互動提供
「鬼滅之刃快閃店」陳設「刀匠村大扭蛋」周邊商品。圖／信賴互動提供
「鬼滅之刃快閃店」陳設「刀匠村大扭蛋」周邊商品。圖／信賴互動提供

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