沒搶到麥當勞買一送一優惠券？ 達人獻省錢四招

沒搶到大麥克買一送一，達人祭出省錢妙招！麥當勞為歡慶中華隊「麟洋配」衛冕奧運羽球男雙金牌，6日祭出大麥克買一送一的限量優惠券領取活動，不料App大當機，導致許多民眾沒有搶到便宜。對此，麥當勞達人整理出包括雙重集點、以點來速領熟客券等省錢四招。

優惠券領取大當機

中華隊羽球男子雙人組合王齊麟、李洋成功衛冕奧運金牌，麥當勞6日上午11點推出「大麥克買一送一」優惠券的慶祝活動，供民眾領取，限量五萬張。

許多網友於11點湧入麥當勞App，結果卻發現活動異常，無法順點領取優惠券。有PTT網友就表示，「麥當勞APP根本進不去」，許多網友也回應「點不到+1，但數量一直減少」與「都已經10分鐘了，還在轉黃圈」等言論。

對此，麥當勞已致歉表示，麥當勞APP「萬分感謝你in援活動」，因為瞬間流量大，導致系統不穩定，對造成消費者不便及困擾致歉。

甜心卡最划算

民眾瘋搶優惠券，卻引發當機亂象，導致民眾沒有撿到便宜，所以也有達人為民眾整理「麥當勞熟客攻略」，教民眾如何四部省錢妙招：

一、麥當勞每年都有送大麥克的活動：每次路過得來速可以拿到一張熟客卷；點無糖綠茶加無糖熱奶茶的36元飲料組合，加上自帶環保杯和甜心卡，就會贈送一張熟客卷，三張熟客卷就能兌換一個大麥克。

二、麥當勞的商品價格：最划算的是甜心卡、再來是1+1=50、再來是星級點、最貴的反而是大家常點的套餐。因此想吃套餐的漢堡，可以考慮單點漢堡，再用甜心卡買副餐。

得來速10元薯條

三、麥當勞有兩種贈點系統可以同時集點，包括「台灣麥當勞的點點卡」與「國際麥當勞的App會員」，點點卡每消費10元回饋1元，110點可以換一個凱撒脆雞沙拉；App點數可以拿來換蘋果派或冰拿鐵。

四、得來速可以用10元購買蛋捲冰淇淋或是小薯條，薯條建議再用烤箱230 度烤2分鐘，非常美味。

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