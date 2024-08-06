印、泰祭免簽優勢 北美團費2年首下降

「印尼10月將對台免簽，日本、北美團費有下降趨勢，都是旅遊熱點！」品保協會6日公布第四季各地旅遊團費，馬新泰菲印團約在2.4萬到4.6萬，韓國團費約從1.38萬到3.6萬，日本團費則從2.4萬到6.2萬不等都有。北美團費雖要6.9萬，但品保協會團費參考售價委員會主委白中仁表示，北美團費是兩年來首次下降。

日本團費續壓低

品保協會6日公布第四季各地旅遊團費，馬新泰菲印線發言人賴澄宇表示，台灣將進入冬季，因此進入東南亞旅遊旺季，平均團費比起去年上漲2%，但泰國仍對台灣觀光客推出60天免簽措施，印尼也將於10月將台灣加入20個免簽國之一，印、泰可再省1%旅費，不過菲律賓的長灘島因直飛航班停班，團費會漲較多。

「日本線太熱門，即使通膨嚴重，旅行社還是壓低團費！」日本線發言人廖培沅指出，日本還是觀光入點，雖然日本當地的旅館、巴士與餐廳因為通膨大幅漲價，但航空公司機位增加，加上旅行社互相競爭而調降團費，建議旅客可多方比較，應可購買到物美價廉產品。

越南選擇變多

北美線發言人李英明表示，美加傳統來說是淡季，但今年極光比以往還要多，加拿大與阿拉斯加都是熱門地點，加上碰到北美傳統節日，建議若要前往需提早安排。另外，美西的部分，因為飛西雅圖的航班增加，團費有相對便宜。白中仁強調，北美團費是兩年來首次下降。

韓國線發言人韓庭宇表示，首爾10月可以安排賞楓行程、12月可以安排滑雪，不過團費因為機票調漲，所以比去年同期也跟著調漲約15%、上一季調漲10%，團費坐落在1.4萬到3.6萬之間。

中南半島線（越南為主）發言人蔡承廷則說，星宇有增加富國島航線，未來還會有越南芽莊直飛航線，相關團費約從1.4萬到5.8萬不等，也可參考。他提醒民眾各種套裝行程很多，要看清楚購物與行程資訊，避免找沒有執照的個人導遊與租車。

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