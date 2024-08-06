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搶先看！CASETiFY首家街邊店落腳台中勤美誠品綠園道 開幕滿額送「得正」奶茶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
特別邀請WHOSMiNG、章魚燒燒、柴田昌達等藝術家獨家推出5款台灣限定設計手機殼。記者黃筱晴／攝影
特別邀請WHOSMiNG、章魚燒燒、柴田昌達等藝術家獨家推出5款台灣限定設計手機殼。記者黃筱晴／攝影

台中消費力有夠強，CASETiFY宣布將在8月7日於勤美商圈開設台中第2間品牌概念店，也是全台首間街邊店，地點就在勤美誠品綠園道1樓，而為了符合附近區域年輕、潮流的文創風格，更特別邀請台灣藝術家WHOSMiNG、章魚燒燒與創作「Skater JOHN」的日本藝術家Shiba-chan柴田昌達共創在地生活藝術塗鴉，更獨家推出5款台灣限定設計手機殼，為勤美潮流生態圈注入更多元的色彩。

走進店內一定要拍照打卡的位置，就是CASETiFY特別邀請台灣藝術家WHOSMiNG創作一幅充滿台中生活細節的塗鴉牆，畫面中融入台中著名地標、特色美食、勤美周邊與CASETiFY街邊店等豐富在地元素，東泉辣椒醬、消波塊、太陽餅、珍奶、大麵羹、麻薏都入畫，日本藝術家Shiba-chan柴田昌達及台灣藝術家章魚燒燒亦參與共創，為畫作添加小狗滑板及繽紛花紋元素。

CASETiFY STUDiO台中勤美誠品綠園道自8月7日至8月12日，開幕首6日限時推出滿額贈及完成指定步驟的免費來店禮活動，凡單筆消費結帳金額滿2,000元即可獲得「得正」焙烏龍奶茶中杯兌換券乙張；滿2,500元可兌換2025年台灣限定CASETiFY藝術家月曆乙套；滿3,500元還可兌換限量Skater JOHN台灣限定手機腕帶乙個。全台各門市及CASETiFY台灣官方網站亦同步推出指定商品1件9折、2件8折優惠。

開幕當天更將限量販售Skater JOHN獨家禮盒，以Skater JOHN代表色水手藍為主，禮盒上亦可找到滑板小狗可愛的身影，內含聯名手機殼、聯名AirPods保護殼、手機吊飾及聯名T恤」共4種商品，售價5,040元起，限量15組，售完為止。

CASETiFY Club黃金級會員亦可於開幕首日獨享「快速通道」禮遇並免費兌換2025年台灣限定CASETiFY藝術家月曆乙套。消費者現場完成指定社群任務，再送藝術家創作獨家海報、貼紙。

CASETiFY與台灣藝術家WHOSMiNG合作一系列手機配件。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY與台灣藝術家WHOSMiNG合作一系列手機配件。記者黃筱晴／攝影
店舖整體設計融入台中勤美商圈年輕、創意、潮流的特色。記者黃筱晴／攝影
店舖整體設計融入台中勤美商圈年輕、創意、潮流的特色。記者黃筱晴／攝影
藝術家柴田昌達及章魚燒燒特別出席今日的門市開幕活動，於現場親筆進行藝術創作及簽名留念。記者黃筱晴／攝影
藝術家柴田昌達及章魚燒燒特別出席今日的門市開幕活動，於現場親筆進行藝術創作及簽名留念。記者黃筱晴／攝影
最新推出的多功能背帶隨附AirPods Pro耳機保護殼，兩種防護一次滿足。記者黃筱晴／攝影
最新推出的多功能背帶隨附AirPods Pro耳機保護殼，兩種防護一次滿足。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全台首間街邊門市於台中勤美誠品綠園道。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全台首間街邊門市於台中勤美誠品綠園道。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max皮革保護殼。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max皮革保護殼。記者黃筱晴／攝影
全新設計Apple Watch手機錶帶Bounce Odyssey Band擁有一體成型的復古風格外殼。記者黃筱晴／攝影
全新設計Apple Watch手機錶帶Bounce Odyssey Band擁有一體成型的復古風格外殼。記者黃筱晴／攝影
哆啦A夢客製化手機殼、秘密道具Push-In手機殼以及獨家珍藏版電子配件店舖都有展示。記者黃筱晴／攝影
哆啦A夢客製化手機殼、秘密道具Push-In手機殼以及獨家珍藏版電子配件店舖都有展示。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全台首間街邊門市於台中勤美誠品綠園道。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY全台首間街邊門市於台中勤美誠品綠園道。記者黃筱晴／攝影
日本藝術家Shiba-chan柴田昌達創作的Skater JOHN系列配件相當童趣可愛。記者黃筱晴／攝影
日本藝術家Shiba-chan柴田昌達創作的Skater JOHN系列配件相當童趣可愛。記者黃筱晴／攝影
開幕當天更將限量販售Skater JOHN獨家禮盒，限量15組。記者黃筱晴／攝影
開幕當天更將限量販售Skater JOHN獨家禮盒，限量15組。記者黃筱晴／攝影

日本 章魚 藝術家

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