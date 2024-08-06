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星巴克「買一送一」接力！父親節加碼 滿額再送石斛蘭
星巴克繼慶賀李洋、王齊麟羽球男雙衛冕金牌，於8月6日緊急推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」優惠後，再度於8月8日父親節當天，推出「LOVE DAD！好友分享日」活動。活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。8月8日當天單筆消費金額滿1688元，即可獲得石斛蘭花束一束。贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限，贈完為止。
8月8日優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
此外，在8月7日當天，原「LOVE DAD！父親節快樂．第二杯半價」優惠活動仍然持續，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折半價優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。在優惠品項方面，此「第二杯半價」活動雖不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但許多網友一再敲碗的星冰樂系列，是包括在優惠品項之內的。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。
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