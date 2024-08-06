【500遊】香港大班樓、二星麗晶軒全入列！「香港饕客宴」首發團10月出發 名廚行家帶路解鎖私房好菜

「500遊」首發團邀美食家領路帶隊。美食家徐天麟（左）、晶華軒中餐廚藝總監鄔海明（右）。圖/徐天麟、晶華酒店提供

雄記包場品嘗在地美味。圖/徐天麟提供 米其林二星餐廳麗晶軒，用餐環境高雅，此次也納入行程。圖/香港麗晶酒店提供

10月25～27日微涼初秋時節，首發團將前進「美食之都」香港，造訪年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」品鑑世界佳釀及美食，每人還會獲贈價值港幣400元的品酒證及酒杯，讓大家在維多利亞港的夜色下開心暢飲。「500遊」還邀請來自香港的名廚、台北晶華酒店晶華軒廚藝總監鄔海明，以及美食家徐天麟說菜。同時加碼「鄔師傅帶逛海味街」，名廚乾貨挑選密技、不藏私全公開。

美食家徐天麟將帶食客前往他最愛餐廳之一「雄記」，包場品鮮。圖/徐天麟提供 晶華軒中餐廚藝總監鄔海明將現場說菜，並帶隊走逛海味街。圖/晶華酒店提供 香港美酒佳餚巡禮愈夜愈美。圖/港旅局提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此行也安排「叮叮古董車」包車遊，搭車輕鬆環城，佐搭以輕食美酒，靜賞久違的美麗城市。此外，住宿選在擁有維多利亞港最佳位置的香港麗晶酒店，旅客們連泊兩晚，感受美景與奢華。

獨一無二的香港電車派對。圖/港旅局提供

● 大班樓

香港粵菜名店「大班樓」向來是各美食評鑑榜單上的常客，曾一舉奪下「亞洲50最佳餐廳」榜首，在500輯舉辦的「香港100盤」評選中也名列第一，餐廳更是一位難求。此行，是名店首次為台灣團體開餐，保留20席之外，大班樓的靈魂人物、老闆葉一南也將現身說菜。

大班樓不僅首次為台灣團體開餐，主理人葉一南也將現身說菜。圖/大班樓提供

大班樓除了常被提及的食材優先、擁有獨到的烹調角度、特別注重細節外，坊間傳奇也很多，像是有位神秘員工阿十，唯一責任就是每天早上駐守漁市場、挑選當天新鮮的魚貨，這也是招牌菜「花雕蒸紅花蟹配陳村粉」始終稱霸的原因之一，當然，也列入此行菜單。

廣州人愛吃粥，大班樓也以此為主題為500遊端上「魚米粥煮象拔蚌」，粥成去米，以綿滑的米漿輕煮象拔蚌片，加上少許蝦籽及蝦油，鮮甜柔順，葉一南笑說，「回憶也是一種味道。」

另有全新菜式「松子汁蘭州百合」，靜靜在地下生長9年的蘭州百合，潔白如玉，爽脆味美；松子磨汁，清鮮優雅，最為相配。還有名稱出奇的「一頭牛」，指的是滷水牛下巴、麵醬燒牛腸、牛腩芝麻包、胡椒酸菜燉牛尾，由頭吃至尾。

葉一南說，大班樓不遵循任何前人食譜，而是根據每種食材的口味特點，創造自己獨特菜式，既傳統亦創新。此次為500遊設計的菜單，一半經典、一半是季節性全新佳餚。

大班樓招牌菜「花雕蒸紅花蟹配陳村粉」。圖/大班樓提供

● 聚興家

隱身於太子砵蘭街的「聚興家」，也是一家超級預約困難店。主打川粵小菜及海鮮，創辦人兼總廚吳江橋入行已25年，此店非觀光客店，而是不少星廚們下班後宵夜的指定愛店，又被稱為「名廚飯堂」。能得各路 名廚必點的「上湯龍蝦煎米粉」。圖/聚興家提供 名廚欣賞，自有其魅力。此行特別安排「晚晚餐」，感受名廚、明星與政要們以食會友、杯觥交錯笑聲不絕的熱絡場景。

總廚吳江橋也親自為500遊設計菜單，包括名廚必點的「上湯龍蝦煎米粉」，以及「粉葛楞鯪魚寶煲豬踭」、「豆酥蒸膏蟹」、「紅燒乳鴿」、「花甲蒸蛋」等功夫菜。

聚興家總廚吳江橋。圖/聚興家提供

● 百樂

香港一甲子老字號的「百樂潮州酒樓」，被選為「港人最愛食潮州菜」，小菜夠鑊氣、滷水鹹香惹味，其特製、招牌及私房菜，此次也全數上桌。招牌「滷水鵝肉鵝肝腸拼墨魚」，選用新鮮石頭鵝，肉厚汁香，最重要的是用了鎮店之寶、近60年來不斷翻滾的滷水，滋味無窮。

滷水鵝肝鵝肉。圖/百樂潮州酒樓提供

另一道甘香油潤的「家鄉豆醬馬友凍魚飯」，以被稱為「排名第一好吃的魚」、鮮嫩的馬友魚為主要材料，因每年的捕撈量極少，也份外「矜貴」，再配以濃郁的普寧豆醬，魚肉細膩的鮮、與豆醬的鹹香，和諧配搭，餘韻飽滿。

潮式白烚馬友魚飯。圖/百樂潮州酒樓提供

主廚許美德，媒體形容為「他的名字就代表優質傳統的潮州菜」。為了好友鄔師傅來訪，也端出鎮店名菜「潮式鹹菜荷包燉白鱔湯」，得燉足6個小時，且工序繁複，先以上等鮮雞、赤肉、鹹菜厚葉，清燉出鮮甜清雞湯，再用其以猛火燉鹹菜葉包裹著的新鮮肥美的白鱔，打開盅蓋的瞬間，香氣四溢，白鱔入口即融，被稱為「湯中之湯」。

主廚許美德，媒體形容為「他的名字就代表優質傳統的潮州菜」。圖/百樂潮州酒樓提供

非一般食客可品嘗的私房菜如「寶塔三菇燴六耳」、「硤山蔗渣煙燻鴨」等，也在此行饗宴菜單中。

● 500遊首團開賣 500遊首發團、僅限一團的「香港饕客宴：名廚行家帶路解鎖私房好菜」，10月25至27日、三天兩夜展現10大亮點，限額20名，即起受理報名。 8月18日下午兩點，另於台北晶華酒店4樓貴賓廳舉辦首場說明會，名廚鄔海明、美食家徐天麟，以及香港旅遊局台灣辦事處處長徐維妮，將出席解說香港好滋味。需預約、免費入場。 旅程及說明會相關資訊，請洽可樂旅遊「香港饕客宴」：02-86650195 。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康