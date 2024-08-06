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酷航再進2架E190-E2客機 並宣布增開東南亞新航點

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
酷航（Scoot）高調引進亞太區少見的巴西航空工業公司E190-E2飛機。圖／聯合報系資料照片
酷航（Scoot）高調引進亞太區少見的巴西航空工業公司E190-E2飛機。圖／聯合報系資料照片

新航集團旗下的低成本航空公司酷航今年5月才接收首架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機，緊接著又將在9、10月迎接第三、第四架E190-E2，隨著新客機的加入，酷航將開通前往兩個東南亞新航點的航班，包含印尼的戈達查帝(大萬隆地區) 與馬來西亞的馬六甲。

即將加入酷航E190-E2機隊的這兩架新機，酷航也將其命名，第三架客機名為Jalan-Jalan(此詞源自馬來語，直譯為「走走」，常用於口語中表示隨意散步或探索)，第四架客機名為Travel Kaki(「kaki」在馬來語中意為「朋友」，「Travel kaki」用於描述旅行中的同伴或朋友)。

新開的航點中，戈達查帝擁有茂密的森林、天然瀑布和迷人的野生動物，為大自然愛好者提供了另一種探索方式。旅客還可前往附近的大萬隆地區，體驗當地文化和建築瑰寶，9月28日開航，每周兩班，預訂台北出發往戈達查帝的經濟艙，單程最低含稅價新台幣3,662元起。

馬六甲則以其豐富的峇峇娘惹文化遺產提供了有趣的體驗。旅客可在夜市熱鬧的氛圍中品嚐正宗的娘惹菜餚，並探索這座聯合國教科文組織世界遺產名錄的城市歷史建築，10月23日開航，每周五班，單程最低含稅價新台幣2,967元起。

除新航點外，酷航也將於現有航點中運營E190-E2客機，包含飛往北乾巴魯的航班原為每周三次採空中巴士A320運營，另增加每周兩次由E190-E2客機運營航班；此外，飛往巴厘巴板與望加錫的E190-E2航班班次，也將從每周三班增加到每周四班。自2024年11月起，飛往菲律賓大堡的航班，將從目前的每周七班增加到每周九班；從2024年12月起，飛往寮國永珍的航班，將從目前的每周三班增加到每周四班。

航班 酷航 馬來西亞

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