快訊

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

7-ELEVEN 看好植物奶市場 新品推出業績預估成長兩成

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
7-ELEVEN看好植物奶市場 新品推出業績預估成長兩成。7-ELEVEN提供/圖
7-ELEVEN看好植物奶市場 新品推出業績預估成長兩成。7-ELEVEN提供/圖

看好植物奶市場持續成長，台灣7-ELEVEN去年首度推出以「厚椰奶」與精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」自8月7日起再度回歸，並同步加碼推出黑糖珍珠撞椰奶，為植物奶愛好者的新選擇，預計藉由新品上市將帶動相關業績成長2成。

另外，台灣7-ELEVEN咖啡品牌「CITY PRIMA精品咖啡自8月7日起至9月10日推出「咖啡迷品味夏日集點GO！」活動，活動期間購買精品咖啡中杯、精品咖啡大杯皆可集點，中杯得1點、大杯得2點，集滿4點起即可加價換購或集滿指定點數可免費兌換日本KINTO質感咖啡商品，以市價換算最低只要65折起。

為配合咖啡活動，7-ELEVEN主打以輕食搭配，目前熱壓土司本月導入店數已突破2000店，自8月7日至8月20日展開原賞熱壓土司全品項任選第二件79折活動，經典人氣品項「紐澳良風味烤雞」、「丹麥鮪魚起司」、「里肌肉蛋」、「厚起司蛋」、「醬燒炙烤牛」、「松露嫩蛋」，以及下午茶超夯小點「丹麥紅豆麻糬」口味均有加入；同時推出全新口味「青醬雞絲」熱壓土司，每週三還可享熱壓土司日全品項OPENPOINT點數5倍送回饋。

丹麥 咖啡 起司

延伸閱讀

環球晶上半年賺逾一個股本達14.04元 看好下半年景氣復甦

慶祝麟洋配奪金2連霸 小北百貨給好康

UCC咖啡旗下品牌出包 食藥署驗出進口產品致癌物超標

Ten Thousand Coffee進駐京站 今起限時4天買一送一

相關新聞

快撿便宜！第4季日本團費疫後首降 可望較去年降10％

國人出國旅遊持續熱絡，中華民國旅遊品質保障協會公布今年第4季10至12月旅行團參考價格，團費參考制價委員會表示，第4季為...

酷航再進2架E190-E2客機 並宣布增開東南亞新航點

新航集團旗下的低成本航空公司酷航今年5月才接收首架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機，緊接著又將在9...

潮流派情侶低調放閃穿搭 復古潮鞋穿出甜蜜CP感

運動風，不只男性喜歡，近來女孩們也愛上這種率性的裝扮。ASICS SPORTSTYLE特別推薦兩款充滿復古潮流韻味的情侶...

七夕助攻！全家限店限量開賣空運玫瑰花 「隨買跨店取」限時4天「Fami!ce霜淇淋28支888元」

迎接浪漫七夕，全家便利商店8月7日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出金莎巧克力指定商品享任兩件8折優惠。此外，...

星宇航空機上酒獲肯定 奪最佳國際線頭等艙葡萄酒第1名

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》日前公布2024 Wines on the Wing得獎名單，今年共有...

Miu Miu 2024秋冬「全齡」衣櫥 懷舊與青春的奇異混搭

Miu Miu正式推出2024秋冬系列，全系列服裝宛如被投射了縮小燈並穿越時光，像翻開了祖母的衣櫥，懷舊也當代、成熟也青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。