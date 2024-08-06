7-ELEVEN 看好植物奶市場 新品推出業績預估成長兩成

看好植物奶市場持續成長，台灣7-ELEVEN去年首度推出以「厚椰奶」與精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」自8月7日起再度回歸，並同步加碼推出黑糖珍珠撞椰奶，為植物奶愛好者的新選擇，預計藉由新品上市將帶動相關業績成長2成。

另外，台灣7-ELEVEN咖啡品牌「CITY PRIMA精品咖啡自8月7日起至9月10日推出「咖啡迷品味夏日集點GO！」活動，活動期間購買精品咖啡中杯、精品咖啡大杯皆可集點，中杯得1點、大杯得2點，集滿4點起即可加價換購或集滿指定點數可免費兌換日本KINTO質感咖啡商品，以市價換算最低只要65折起。

為配合咖啡活動，7-ELEVEN主打以輕食搭配，目前熱壓土司本月導入店數已突破2000店，自8月7日至8月20日展開原賞熱壓土司全品項任選第二件79折活動，經典人氣品項「紐澳良風味烤雞」、「丹麥鮪魚起司」、「里肌肉蛋」、「厚起司蛋」、「醬燒炙烤牛」、「松露嫩蛋」，以及下午茶超夯小點「丹麥紅豆麻糬」口味均有加入；同時推出全新口味「青醬雞絲」熱壓土司，每週三還可享熱壓土司日全品項OPENPOINT點數5倍送回饋。