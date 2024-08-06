七夕助攻！全家限店限量開賣空運玫瑰花 「隨買跨店取」限時4天「Fami!ce霜淇淋28支888元」

迎接浪漫七夕，全家便利商店8月7日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出金莎巧克力指定商品享任兩件8折優惠。此外，8月8日上午10點起至8月11日「全家」會員APP「隨買跨店取」限量推出多款888元優惠組合，最低65折起，指定咖啡、私品茶／搖搖茶吧、Fami!ce霜淇淋都入列。

「全家」於8月7日起限店限量開賣由哥倫比亞空運進口的玫瑰花，紅色的玫瑰象徵情侶的熱情愛意，每束售價169元，共256間店舖限定販售，可透過「全家」APP地圖趣－「七夕地圖」查詢販售店舖。情人節經典不敗的金莎巧克力系列亦推出優惠活動，即日起至8月20日購買金莎巧克力指定商品可享任兩件8折優惠，購買3件金莎三粒裝更可免費獲得超美的歐風玻璃罐，送完為止；「全家」會員APP「隨買跨店取」也推出多款巧克力優惠。

除了七夕情人節，父親節也即將到來，8月8日上午10點起至8月11日「全家」會員APP「隨買跨店取」限量推出多款888元優惠組合，包含Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）25杯888元、特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）20杯888元、私品茶／搖搖茶吧55元系列25杯888元以及65元系列20杯888元，還有Fami!ce霜淇淋28支888元等。

在充滿粉色泡泡的七夕前，商品也要粉粉嫩嫩，「全家」首次與法國香氛保養品牌歐舒丹跨業交流開發推出「南法普羅旺斯季」，以歐舒丹經典玫瑰風味概念於8月7日起陸續推出三款烘焙品。首推「莓玫雙餡餅乾三明治」，內餡以莓果奶油霜、莓果醬，並添加鮮花萃取的玫瑰純露製成，搭配奶油餅乾呈現微酸微甜的好滋味，售價45元；「玫瑰莓果夾心土司」以屏東玫瑰花瓣醬與天然奶油調製而成的玫瑰奶油霜，搭配草莓、蔓越莓、藍莓製綜合莓果餡，售價39元；「玫瑰乳酪鹽可頌」以澳洲奶油乳酪搭配台灣埔里有機新鮮玫瑰花瓣製成的玫瑰花瓣醬，清甜花香與乳香交織，層次分明有嚼勁，售價39元。同時家庭號匠土司也運用歐舒丹經典花草圖騰換上新包裝，散南法風情。

8月7日至9月3日購買南法普羅旺斯季土司／麵包／甜點商品任一商品，於結帳時報「全家」會員即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中歐舒丹杏仁沐浴油一年份；單筆購買任兩件，即可憑小白單至歐舒丹專櫃體驗小確杏洗手服務並可獲得產品體驗包。