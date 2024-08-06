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潮流派情侶低調放閃穿搭 復古潮鞋穿出甜蜜CP感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ASICS SPORTSTYLE特別推薦GEL-NYC 2055與GT-2160這兩款充滿復古潮流韻味的鞋款作為情侶鞋款。圖／ASICS提供
ASICS SPORTSTYLE特別推薦GEL-NYC 2055與GT-2160這兩款充滿復古潮流韻味的鞋款作為情侶鞋款。圖／ASICS提供

運動風，不只男性喜歡，近來女孩們也愛上這種率性的裝扮。ASICS SPORTSTYLE特別推薦兩款充滿復古潮流韻味的情侶鞋，有結合科技與復古精神的GEL-NYC 2055，以及熱銷百搭的GT-2160，都可以為情侶穿搭帶來甜蜜亮點。

ASICS SPORTSTYLE最新發表的鞋型GEL-NYC 2055是一款承襲經典跑鞋GT-2050和GT-2060血統的「混血鞋款」，結合跑鞋科技與

日系復古設計美學，並融入紐約多元文化共融的精神，打造獨特復刻韻味。GEL-NYC 2055以網眼結構為基底，結合異材質拼接與撞色設計，展現豐富的層次感。全系列共推出復古金、晨曦銀、海洋藍、森林綠四色。

另外，GT-2160標誌性的網布鞋面與金屬色澤元素散發濃厚復古韻味，是眾多人氣聯名鞋款的靈感來源。憑藉其復古外觀與舒適腳感，GT-2160吸引了眾多潮流人士的喜愛，並輕鬆融入不同穿搭風格。ASICS SPORTSTYLE將在8月8日推出GT-2160全新配色「櫻花粉」與「碧玉綠」，為這款經典鞋型增添可愛的氛圍。

另外，FILA迎接父親節和七夕，即日起至8月14日推出春夏商品全面7折起優惠，單筆消費任一件服飾或鞋款，再享指定包款加購價1,288元。FILA「城市幻曲系列」打造三款約會穿搭，像是以俐落修身的條紋襯衫搭配單色內搭，敞開不扣方式隨性之餘增添層次感。每年熱賣的經典小白鞋再推新款，搭配精緻刺繡及鞋後跟的麂皮設計，加上自由玩色的雙色鞋帶，另有厚底版本，後跟搭配燈心絨設計，拉長腿部線條比例。

GEL-NYC 2055結合跑鞋科技與日系復古設計美學。圖／ASICS提供
GEL-NYC 2055結合跑鞋科技與日系復古設計美學。圖／ASICS提供
GT-2160浪漫櫻花粉新色登場。圖／ASICS提供
GT-2160浪漫櫻花粉新色登場。圖／ASICS提供
GT-2160推出新色碧玉綠。圖／ASICS提供
GT-2160推出新色碧玉綠。圖／ASICS提供
FILA「城市幻曲系列」打造約會穿搭。圖／FILA提供
FILA「城市幻曲系列」打造約會穿搭。圖／FILA提供
FILA「城市幻曲系列」打造約會穿搭。圖／FILA提供
FILA「城市幻曲系列」打造約會穿搭。圖／FILA提供
FILA經典小白鞋推出新款選擇。圖／FILA提供
FILA經典小白鞋推出新款選擇。圖／FILA提供

情侶 約會

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