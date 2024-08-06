快訊

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇航空機上酒獲肯定 奪最佳國際線頭等艙葡萄酒第1名

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空機上酒款榮獲《Global Traveler》肯定，奪得「全球最佳國際線頭等艙葡萄酒」第1名。圖／星宇航空提供
星宇航空機上酒款榮獲《Global Traveler》肯定，奪得「全球最佳國際線頭等艙葡萄酒」第1名。圖／星宇航空提供

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》日前公布2024 Wines on the Wing得獎名單，今年共有25家航空公司參賽，星宇航空首次參賽就奪下「最佳國際線頭等艙葡萄酒」整體排名第1名、「最佳國際線商務艙葡萄酒」的整體排名第6名。

星宇航空表示，此次國際線頭等艙獲獎酒品評選中，2019年葛堡城堡古拉一級園綠維特利納白酒及2014年寶雅城堡紅酒分別獲得白酒及紅酒類別第1名。此外，2016年廷巴克單一葡萄園Frédéric Emile麗絲玲白酒及2018年銀橡樹亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒，分別奪得白酒第3名及紅葡萄酒第4名。另外，伯蘭爵頂級年份香檳也獲年份及無年份香檳組的第2名。

星宇航空表示，身為精品航空公司，致力於超越旅客期望，期許提供旅客最佳航空體驗。在選擇葡萄酒款時，將高空氣壓對味覺及嗅覺造成的影響、各艙等特性、世界知名產區特色及各葡萄品種都納入評估，未來也將持續精進，並嚴謹的挑選葡萄酒款，期望能再創殊榮。

星宇航空指出，Wines on the Wing是美國知名旅遊雜誌Global Traveler每年舉辦的酒品評選，所有機上用酒都透過專業侍酒師、葡萄 酒商及釀酒師以盲飲的方式，根據酒款清澈度、色澤、酸度、甜度、口感、尾韻及品質等，選出最優秀且適合於機上飲用的酒品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇 紅酒 葡萄酒

延伸閱讀

星宇機上酒獲肯定 首參賽奪最佳國際線頭等艙葡萄酒

基市府誤用星宇航空候車亭美照 謝國樑道歉：引以為戒

基市府盜用南站星宇航空候車亭美照 攝影師：生氣又難過

星宇航空台中出發再增1航點 10月27日開航台中-富國島

相關新聞

快撿便宜！第4季日本團費疫後首降 可望較去年降10％

國人出國旅遊持續熱絡，中華民國旅遊品質保障協會公布今年第4季10至12月旅行團參考價格，團費參考制價委員會表示，第4季為...

酷航再進2架E190-E2客機 並宣布增開東南亞新航點

新航集團旗下的低成本航空公司酷航今年5月才接收首架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機，緊接著又將在9...

潮流派情侶低調放閃穿搭 復古潮鞋穿出甜蜜CP感

運動風，不只男性喜歡，近來女孩們也愛上這種率性的裝扮。ASICS SPORTSTYLE特別推薦兩款充滿復古潮流韻味的情侶...

七夕助攻！全家限店限量開賣空運玫瑰花 「隨買跨店取」限時4天「Fami!ce霜淇淋28支888元」

迎接浪漫七夕，全家便利商店8月7日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出金莎巧克力指定商品享任兩件8折優惠。此外，...

星宇航空機上酒獲肯定 奪最佳國際線頭等艙葡萄酒第1名

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》日前公布2024 Wines on the Wing得獎名單，今年共有...

Miu Miu 2024秋冬「全齡」衣櫥 懷舊與青春的奇異混搭

Miu Miu正式推出2024秋冬系列，全系列服裝宛如被投射了縮小燈並穿越時光，像翻開了祖母的衣櫥，懷舊也當代、成熟也青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。