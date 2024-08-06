星宇航空機上酒獲肯定 奪最佳國際線頭等艙葡萄酒第1名

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》日前公布2024 Wines on the Wing得獎名單，今年共有25家航空公司參賽，星宇航空首次參賽就奪下「最佳國際線頭等艙葡萄酒」整體排名第1名、「最佳國際線商務艙葡萄酒」的整體排名第6名。

星宇航空表示，此次國際線頭等艙獲獎酒品評選中，2019年葛堡城堡古拉一級園綠維特利納白酒及2014年寶雅城堡紅酒分別獲得白酒及紅酒類別第1名。此外，2016年廷巴克單一葡萄園Frédéric Emile麗絲玲白酒及2018年銀橡樹亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒，分別奪得白酒第3名及紅葡萄酒第4名。另外，伯蘭爵頂級年份香檳也獲年份及無年份香檳組的第2名。

星宇航空表示，身為精品航空公司，致力於超越旅客期望，期許提供旅客最佳航空體驗。在選擇葡萄酒款時，將高空氣壓對味覺及嗅覺造成的影響、各艙等特性、世界知名產區特色及各葡萄品種都納入評估，未來也將持續精進，並嚴謹的挑選葡萄酒款，期望能再創殊榮。

星宇航空指出，Wines on the Wing是美國知名旅遊雜誌Global Traveler每年舉辦的酒品評選，所有機上用酒都透過專業侍酒師、葡萄 酒商及釀酒師以盲飲的方式，根據酒款清澈度、色澤、酸度、甜度、口感、尾韻及品質等，選出最優秀且適合於機上飲用的酒品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康