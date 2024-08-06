Miu Miu 2024秋冬「全齡」衣櫥 懷舊與青春的奇異混搭

Miu Miu正式推出2024秋冬系列，全系列服裝宛如被投射了縮小燈並穿越時光，像翻開了祖母的衣櫥，懷舊也當代、成熟也青澀，展現Miu Miu一如過往的前衛活力、別具個性。

宛如「全齡」衣櫥的Miu Miu 2024秋冬系列，無論是上衣、外套，常像是超迷你的童裝，少女裝尺寸。麂皮、大地色同樣貫穿本季，但並非純然的懷舊，像是連身洋裝表面便有著精緻的金屬胸花拼接珍珠刺繡，散發輕快、當代能量。白色、藍色是本季重要色彩，帶來制服般的學院風聯想，印花蓬裙則是本季重點商品，並搭配上毛衣、超短版外套，甚至是具魔鬼氈的翻領機能長外套，呈現突兀、極具個性感的反差。

大受好評、「現象級」流行的Miu Miu與New Balance聯名鞋款再度登場，除了在左右兩雙鞋上運用3-4條不同色彩材質鞋帶，本季再推出新款刷舊的白色款。經時間使用耗損的特徵也出現在另一雙視覺厚重的長筒工作靴上，靴款的大底、皮革都經特殊鞣製、設計，因此具有比視覺更為輕盈的份量。

值得一提的是，掀起尼龍繩披掛配件風潮的Miu Miu本季再推出多款配飾單品，無論是以皮革手工縫製形塑的小花、編織尼龍繩鑰匙圈、小長夾，都可自由串接於包款上，單價約自13,000元至36,000元不等。自由串結、組合，