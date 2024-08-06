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Miu Miu 2024秋冬「全齡」衣櫥 懷舊與青春的奇異混搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
也懷舊、也青春，Miu Miu的2024秋冬系列，展現了「全齡」衣櫥，滿足女性對於青春、沈穩、活力的多重渴望。圖／Miu Miu提供
也懷舊、也青春，Miu Miu的2024秋冬系列，展現了「全齡」衣櫥，滿足女性對於青春、沈穩、活力的多重渴望。圖／Miu Miu提供

Miu Miu正式推出2024秋冬系列，全系列服裝宛如被投射了縮小燈並穿越時光，像翻開了祖母的衣櫥，懷舊也當代、成熟也青澀，展現Miu Miu一如過往的前衛活力、別具個性。

宛如「全齡」衣櫥的Miu Miu 2024秋冬系列，無論是上衣、外套，常像是超迷你的童裝，少女裝尺寸。麂皮、大地色同樣貫穿本季，但並非純然的懷舊，像是連身洋裝表面便有著精緻的金屬胸花拼接珍珠刺繡，散發輕快、當代能量。白色、藍色是本季重要色彩，帶來制服般的學院風聯想，印花蓬裙則是本季重點商品，並搭配上毛衣、超短版外套，甚至是具魔鬼氈的翻領機能長外套，呈現突兀、極具個性感的反差。

大受好評、「現象級」流行的Miu Miu與New Balance聯名鞋款再度登場，除了在左右兩雙鞋上運用3-4條不同色彩材質鞋帶，本季再推出新款刷舊的白色款。經時間使用耗損的特徵也出現在另一雙視覺厚重的長筒工作靴上，靴款的大底、皮革都經特殊鞣製、設計，因此具有比視覺更為輕盈的份量。

值得一提的是，掀起尼龍繩披掛配件風潮的Miu Miu本季再推出多款配飾單品，無論是以皮革手工縫製形塑的小花、編織尼龍繩鑰匙圈、小長夾，都可自由串接於包款上，單價約自13,000元至36,000元不等。自由串結、組合，

創造多重風格可能。

Miu Miu亮面皮革高跟鞋，尖銳的鞋頭輪廓、但搭配了小貓跟，懷舊中又有前衛氣息，45,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu亮面皮革高跟鞋，尖銳的鞋頭輪廓、但搭配了小貓跟，懷舊中又有前衛氣息，45,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革小巧萬用包，36,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革小巧萬用包，36,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革吊飾，13,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革吊飾，13,000元。圖／Miu Miu提供
小貓跟的尖頭鞋貌似少女感，但上身的毛料外套卻又有著成熟、甚至是懷舊的華麗氣場。圖／Miu Miu提供
小貓跟的尖頭鞋貌似少女感，但上身的毛料外套卻又有著成熟、甚至是懷舊的華麗氣場。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Aventure納帕皮革肩背包，13萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Aventure納帕皮革肩背包，13萬元。圖／Miu Miu提供

制服 鑰匙

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