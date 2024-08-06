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機票價格調降 日本旅遊團費下修5%到10%

中央社／ 台北6日電

品保協會今天公布第4季旅行團團費價格參考，日本線委員廖培元指出，受惠機票價格調降加上旅遊業者利潤降低因素，日本團費在疫情後首度下修5%到10%。

中華民國旅遊品質保障協會今天召開113年10到12月各線旅行團參考價格記者會，會中團費參考售價委員會主委白中仁指出，目前不論歐美或亞洲，全世界觀光產業爆發，也導致缺工，各區域仍持續成長。

台灣旅客最愛的日本團方面，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度下修，日本線委員廖培元指出，日本的旅遊產業缺工仍然嚴重，飯店、巴士跟餐廳價位仍比過去上漲。

廖培元表示，但因為機位達到供需平衡讓機票價格調降10%到15%，加上旅行社利潤抓得比過去低，今年第4季的旅遊團的價格較去年同期減少5%到10%，而近期匯率調漲研判不會影響日本團費。

至於韓國方面，品保協會指出，因為機票價格調漲，因此團費漲幅約較去年同期成長15%左右。

東南亞方面，馬新泰菲印旅遊委員賴澄宇指出，第4季起士東南亞的旅遊旺季，飯店跟機票價格都有上調，因此各線路的團費都有調漲約2%。

賴澄宇指出，泰國持續給予台灣旅客免簽，加上印尼預計10月起給台灣旅客免簽等，可往帶動旅遊市場的銷售狀況。

美加線方面，品保協會表示，受到歐洲通膨以及匯率漲幅等影響，原本預計會調漲10%，但因航空公司主導早鳥票價加上包裝特色產品等，因此團費價格與去年持平；中亞非方面，團費仍往上漲，主因是進入旅遊旺季加上台幣貶值、景點門票調漲等。

品保協會指出，紐澳方面進入旅遊旺季，因應匯率升高，紐西蘭較去年同期漲約1%，澳洲調漲3.5%；中南半島則因機位充足，跟去年同期相比有議價空間，但因進入旺季，若跟上1季相比機票調漲約10%到15%。

國旅方面，品保協會說，因行程加入泡湯、賞楓景點需換成9人座交通工具等，因此1日遊漲幅約20%到30%。

日本 機票 調漲

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