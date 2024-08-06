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快撿便宜！第4季日本團費疫後首降 可望較去年降10％

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
第4季是秋天賞紅葉旺季，為國人赴日旅遊另一波高潮，圖為去年京都清水寺楓紅盛況。本報系資料照
第4季是秋天賞紅葉旺季，為國人赴日旅遊另一波高潮，圖為去年京都清水寺楓紅盛況。本報系資料照

國人出國旅遊持續熱絡，中華民國旅遊品質保障協會公布今年第4季10至12月旅行團參考價格，團費參考制價委員會表示，第4季為賞楓滑雪旺季，日本旅遊市場沒有平淡的空間，但相較於去年爆發性旅遊，今年已逐漸趨緩，部分業者為求競爭下修團費，整體日本團費較去年同期降價5%至10%，為疫後首度降價，旅客可趁機撿便宜。

團費參考制價委員會日本線發言人廖培沅表示，第4季是秋天賞紅葉旺季，為國人赴日旅遊另一波高潮，尤其10至11月東北地區恐有20%漲幅，5天平均要價4萬至6萬1千元；加上北海道11月起進入雪季，一路往南持續到明年3月，第4季後的日本旅遊市場沒有平淡的空間，持續走高的房價與巴士費用，短期內恐也看不到調降跡象。

廖培沅指出，由於到日本旅遊人口已在去年達到高峰，有數據顯示今年旅遊團已開始萎縮，部分業者為業績下修團費，今年第4季團費較去年同期下修5%至10%，為疫後首降，建議旅客可多方比較找到划算商品。此外，雖然日圓匯率有上升趨勢，現在漲幅不大，業者不太會因此調漲團費。

韓國線發言人韓庭宇則說，今年第4季首爾、釜山及大邱等地因賞楓及滑雪行程熱絡，機票價格調漲導致整體團費較去年同期漲約15%。

東南亞線發言人賴澄宇表示，第4季台灣進入冬天，東南亞也進入旅遊旺季，除了當地飯店調漲價格外，各航空公司因應散客需求增，也縮減團體機位配給量，導致各線團費均有漲幅，約較上季及去年同期漲2%，像是泰國5天價格約2萬7千元至3萬2千元。

美加線發言人李英明指出，第4季為美加傳統淡季，但聖誕節前後是美加人是度假或返鄉安排旺季，導致機票上漲。此外，西雅圖直飛今年由長榮航空獨家變成4家爭食，美國西岸團體價位不再像去年同期高漲。整體來看，第4季美加地區團費與去年同期持平，甚至較上季下跌5%至8%。

歐洲線發言人方瑞文表示，歐洲第3季歷經德國足球錦標賽、法國奧運盛會，第4季國籍航空已調降約20%優惠票價，延續旅行業者陸續推出搶購行程，第4季還有再降10%空間，但因匯率升值、通膨，當地業者報價調漲約5%。整體來看第4季票價與去年同期持平。

出國旅遊 日本 調漲

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