Longchamp兩大百搭包款系列 繽紛新色點亮好心情

出門不用費盡心思搭配的包款，總有讓人無比輕鬆的安全感。Longchamp Le Roseau系列的經典優雅輪廓與實用包型，相當適合日常都會生活的節奏。而這系列新款包型登場，明亮的包身搭配同色系包釦，繽紛的色彩點亮造型氛圍。

Longchamp Le Roseau系列新款，亮面山羊皮的包身小巧輕盈，搭配同色系的包扣，繽紛色彩連成一氣，適合喜歡簡單色系的知性穿搭者，最為點亮穿搭的優雅配件。

另外，Longchamp 3D系列皮革上壓印的Longchamp招牌標誌，無論是選擇手提還是斜背款式，無論通勤或上街都很適合，現在Longchamp 3D系列同樣推出全新明亮色調，獻給活潑魅力的摩登女性。