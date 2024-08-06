Longchamp兩大百搭包款系列 繽紛新色點亮好心情
出門不用費盡心思搭配的包款，總有讓人無比輕鬆的安全感。Longchamp Le Roseau系列的經典優雅輪廓與實用包型，相當適合日常都會生活的節奏。而這系列新款包型登場，明亮的包身搭配同色系包釦，繽紛的色彩點亮造型氛圍。
Longchamp Le Roseau系列新款，亮面山羊皮的包身小巧輕盈，搭配同色系的包扣，繽紛色彩連成一氣，適合喜歡簡單色系的知性穿搭者，最為點亮穿搭的優雅配件。
另外，Longchamp 3D系列皮革上壓印的Longchamp招牌標誌，無論是選擇手提還是斜背款式，無論通勤或上街都很適合，現在Longchamp 3D系列同樣推出全新明亮色調，獻給活潑魅力的摩登女性。
無論是Longchamp Le Roseau系列、3D系列都帶來全新絢麗色選，在七夕之際，也相當適合作為實用又能展現愛意的單品。
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