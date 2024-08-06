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Longchamp兩大百搭包款系列 繽紛新色點亮好心情

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp Le Roseau系列、3D系列皆推出繽紛色新款。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列、3D系列皆推出繽紛色新款。圖／Longchamp提供

出門不用費盡心思搭配的包款，總有讓人無比輕鬆的安全感。Longchamp Le Roseau系列的經典優雅輪廓與實用包型，相當適合日常都會生活的節奏。而這系列新款包型登場，明亮的包身搭配同色系包釦，繽紛的色彩點亮造型氛圍。

Longchamp Le Roseau系列新款，亮面山羊皮的包身小巧輕盈，搭配同色系的包扣，繽紛色彩連成一氣，適合喜歡簡單色系的知性穿搭者，最為點亮穿搭的優雅配件。

另外，Longchamp 3D系列皮革上壓印的Longchamp招牌標誌，無論是選擇手提還是斜背款式，無論通勤或上街都很適合，現在Longchamp 3D系列同樣推出全新明亮色調，獻給活潑魅力的摩登女性。

無論是Longchamp Le Roseau系列、3D系列都帶來全新絢麗色選，在七夕之際，也相當適合作為實用又能展現愛意的單品。

Longchamp 3D系列斜背袋S (洋紅色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 3D系列斜背袋S (洋紅色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 3D系列手提包XS (綠色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 3D系列手提包XS (綠色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 3D系列手提包XS (橘色)，24,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 3D系列手提包XS (橘色)，24,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau Essential Colors系列水桶包XS (洋紅色)，25,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau Essential Colors系列水桶包XS (洋紅色)，25,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau Essential Colors系列水桶包XS (綠色)，25,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau Essential Colors系列水桶包XS (綠色)，25,300元。圖／Longchamp提供

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