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高原騎士原桶強度系列 全新64.7%最高濃度鉅作壓軸登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「Cask Strength Release No.5」出自首席釀酒師 Gordon Motion之手，藉由品牌無可取代的「5大基石」製程，成就系列最高酒精濃度64.7%，展現醇厚酒體。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Cask Strength Release No.5」出自首席釀酒師 Gordon Motion之手，藉由品牌無可取代的「5大基石」製程，成就系列最高酒精濃度64.7%，展現醇厚酒體。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於蘇格蘭奧克尼群島上的高原騎士（Highland Park），自2020年首次發佈「原桶強度（Cask Strength Release）第一版」後，逐年推出年度限量版本。今年高原騎士以「Cask Strength Release No.5」為本系列譜下豪放最終章，新酒款不僅彰顯奧克尼群島獨特風土與高原騎士卓越的釀酒工藝，更以64.7% 最高濃度，為每一滴酒液帶來無比醇厚的口感。

原桶強度最終章Cask Strength Release No.5，由首席釀酒師 Gordon Motion從高原騎士酒廠豐富的橡木桶窖藏精心挑選勾兌，並採用非冷凝技術過濾，除保留豐富的油脂外，亦完美封存高原騎士100%的原酒本色，使威士忌的風味更加濃烈醇厚、餘韻更富層次深度。

原桶強度最終章Cask Strength Release No.5，主要以初次歐洲雪莉橡木桶融合Pedro Ximénez 橡木桶熟成，使酒液散發出日曬果乾的獨特甜香，再加上少量初次美國雪莉橡木桶和波本桶，賦予酒液深邃金黃琥珀色澤。入口迎來層次豐富的丁香、新鮮奧勒岡、碎松針及燻木香氣，隨後的是濃郁溫暖的日曬水果乾與甘草和冬季香料氣息，餘韻則由可可豆與木質風味相互平衡，高原騎士獨特的煙燻雪莉與石楠花蜜香在口中綿延，縈繞著果香和甜香料的獨特風味。

此外，高原騎士21年、30年單一麥芽威士忌，由首席釀酒師Gordon Motion親自把關、精心挑選雪莉桶進行勾兌，於2024年8月以全新批次酒款同步亮相。高原騎士年度酒款21年、30年，每一口皆承襲奧克尼群島的獨特風味，致敬品牌無可取代的5大基石，將高原騎士經典的石楠花蜜香與煙燻雪莉風味，徹底於酒體中嶄露光芒。

被譽為具極致工藝表現的高原騎士21年單一麥芽威士忌，精選初次歐洲雪莉橡木桶、初次美國雪莉橡木桶及Refill桶進行勾兌，完美致敬奧克尼群島的壯闊野性之美。高原騎士30年單一麥芽威士忌，藉由首席釀酒大師釀酒工藝經驗累積，與不斷創新的挑戰思維，為高年份陳年酒液綻放多層次絕美風味，是一款適合品飲及珍藏的頂級威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「高原騎士30年單一麥芽威士忌2024 Release」酒精濃度45.4％，建議售價51,535元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士30年單一麥芽威士忌2024 Release」酒精濃度45.4％，建議售價51,535元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士21年單一麥芽威士忌2024 Release」酒精濃度46％，建議售價10,170元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士21年單一麥芽威士忌2024 Release」酒精濃度46％，建議售價10,170元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Cask Strength Release No.5」酒精濃度64.7％，建議售價3,200元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Cask Strength Release No.5」酒精濃度64.7％，建議售價3,200元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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