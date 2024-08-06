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林郁婷「你好棒」 教育部的巴奧選手動態貼圖 限時下載
台灣女拳王林郁婷捲入性別風波，國人為她抱不平。教育部推出限時推出免費下載的「臺灣英雄・全民相挺」動態貼圖，即日起至8月15日可免費下載。教育部表示，巴奧選手貼圖，現在就立即下載，開啟瘋狂應援模式，「讓楊勇緯給你勇氣，讓林郁婷說你好棒」。
「臺灣英雄・全民相挺」動態貼圖中，林郁婷的部分有3款，包括「你好棒」、「拳力出擊」、「為你喝采」。教育部說，這些選手能站上五輪殿堂的場上都非常不容易，希望大家能給予選手最熱烈的支持和鼓勵。歡迎下載貼圖，並守在螢幕前，為最愛的選手加油打氣。
「LINE Taiwan」臉書粉專表示，「臺灣英雄・全民相挺」動態貼圖（https://u.lin.ee/8hfOy79/newf/TWFB），包含舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯等多名代表隊選手共同參與製作，希望透過LINE貼圖，與親朋好友分享賽會的熱情與喜悅，並邀請大家為台灣選手應援。
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