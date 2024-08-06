全包式住宿成趨勢 旅遊業者：較去年成長3.7倍

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾出遊訂房也跟過去有所不同。旅遊業者觀察，全包式的住宿方案預訂天數較去年同期成長約3.7倍。

全包式的住宿，指住宿費中包含餐點、飲料、活動等原先需要加選的項目，透過選擇「全包」計劃，旅客可以在住宿地享受廣泛的服務，而不必擔心額外費用。

樂天旅遊今天發布新聞稿表示，全包式的住宿方案不易受天氣或溫度影響的旅遊安排也逐漸受到歡迎，根據樂天旅遊2024年夏季旅行趨勢觀察，這類「全包式」的住宿方案不僅預訂天數較去年同期成長約3.7倍，更在有兒童的家庭使用量當中，相較去年同期成長約6.5倍。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪說，全包式住宿的選擇，讓旅客不必煩惱怎麼安排全家大、小朋友的活動與食宿，就能輕鬆搞定行程、享受有品質的親子時光，因此越來越受歡迎。

為了迎接父親節，樂天旅遊推出優惠活動，除了祭出飯店折扣最低43折，還有限量85折、8折及7折優惠券，合併飯店優惠最低可享31折優惠。

Trip.com也因應父親節推出日本沖繩飯店最低至新台幣88元、全球機票888元、機票和飯店各有1888元加碼388元等優惠。