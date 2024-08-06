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慶祝麟洋配奪金2連霸 小北百貨給好康

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
麟洋配奪下奧運男子羽球雙打金牌，小北百貨推出金牌啤酒買1送1。圖／小北百貨提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麟洋配奪下奧運男子羽球雙打金牌，小北百貨推出金牌啤酒買1送1。圖／小北百貨提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麟洋配奪下奧運男子羽球雙打金牌，締造2連霸紀錄，除了4大超商等許多業者推出優惠措施，台南發跡的小北百貨也祭出好康，金牌啤酒會員買1送1；適逢父親節，也有咖啡買1送1的限定優惠，啤酒數量有限，手腳要快。

小北百貨恭賀麟洋配奪金2連霸推出的優惠措施有金牌啤酒會員買1送1，每名會員最多限贈6罐，每店最多贈送總數為62罐 ， 數量有限送完為止，全台限量1萬2000罐 ，容量為330ml。另， 大杯現煮咖啡買1送1，口味有美式、拿鐵， 限同品項及指定門市。 會員消費不限金額，點數12倍送。時間至8月6日晚上11點59分。

父親節將至，小北百貨為偉大的父親們獻上祝福，8月8日當天推出「父親節限定咖啡優惠」，凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡消暑降溫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慶祝父親節，小百百貨推出咖啡買1送1的限定優惠。圖／小北百貨提供
慶祝父親節，小百百貨推出咖啡買1送1的限定優惠。圖／小北百貨提供

咖啡 小北百貨 父親節 金牌

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