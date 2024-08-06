慶祝麟洋配巴黎奧運摘金 花蓮賞鯨、飯店推優惠

台灣羽球男雙李洋、王齊麟巴黎奧運再度摘金，花蓮飯店業、遊樂區及賞鯨業紛紛推出慶祝方案，與羽球黃金男雙同月生日、名字有「麟、洋」任一字，都可享優惠。

花蓮遠雄海洋公園指出，歡慶奧運奪金，推出與李洋、王齊麟同月份生日，即8月、1月的壽星，可在即日起至8月31日免費入園，需搭配1名同行者購買全票新台幣990元，同行親友可享購票優惠價699元（限購4張）。

遠雄海洋公園指出，除了壽星優惠擴大，也推出「花蓮好好玩，隔日免費再入園+1」方案，8月3日至12月31日期間，只要購票入園，隔日可以免費再入園，希望遊客慢慢來花蓮遊玩，更多優惠活動可至官網查詢。

花蓮福容飯店為慶祝黃金男雙麟洋配奧運金牌二連霸，即日起至31日預訂港點套餐，每套多送一杯啤酒，需提前3天前預訂，開餐日可至官網查詢。

花蓮鯨世界賞鯨也推出專屬限定優惠，即日起至8月31日，只要名字內有「麟、洋」任一字，就可免費搭船賞鯨。

鯨世界賞鯨指出，暑假期間推出多項優惠方案，包括12歲以下大人同行免費登船、農粉幣全額折抵，船票只要299元、花蓮鄉親限定，農粉幣折抵享50元銅板價，希望增加民眾賞鯨意願。