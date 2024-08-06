全台限量10萬張！7-ELEVEN攜5大宮廟推「中元限定隨取卡」再送10%購物金　限時6天消費滿額立折送好禮

民俗月正式到來，預計本周進入採買高峰，7-ELEVEN結合線上線下推出精緻化普渡提案，自8月9日起再推出第二波會員全店消費滿額立折活動，飲料抽抽樂也加入優惠行列再加碼抽史努比迴力車公仔，同時最受歡迎的宮廟隨取卡今年也不缺席，消費滿額再享好禮3選1。

搶攻下周中元普渡商機，7-ELEVEN自8月9日至8月14日限時6天祭出超吉好運拜中元會員活動，一次推出「指定13大類別滿額立折」、「滿額好禮3選1」、「五大宮廟隨取卡10%回饋」，三重好康到門市報電話加入OPENPOINT會員即可同時享有，指定類別優惠如飲料抽抽樂加碼加入三重活動，先買隨取卡、再買指定優惠商品，滿額立折後單筆滿999元再送贈禮。

8月9日至8月14日7-ELEVEN會員於門市購買13大指定類別商品單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元；購買全店指定商品（排除香菸、代託代銷）滿額立折後結帳金額滿999元送贈品優惠券1張，贈品選擇包含五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、麗仕指定洗髮精1瓶、杜老爺指定冰品1盒。

另外，每逢中元普渡最受歡迎的7-ELEVEN「宮廟隨取卡」，今年特別攜手石碇五路財神廟、烘爐地南山福德宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府等5大人氣宮廟，推出5款好運平安符隨取卡，想要賺飽錢選橘色卡面設計的石碇五路財神廟款、財不漏選藍色卡面設計的烘爐地南山福德宮、天菜來選粉紅色卡面設計的台北霞海城隍廟、超級旺選黃色卡面設計的大甲鎮瀾宮、順到爆選紅色卡面設計的南鯤鯓代天府，每款每張售價1,000元、7-ELEVEN加碼送10%購物金（加碼購物金使用期限至9月30日止），全台限量10萬張，售完為止。

7-ELEVEN每年暑假推出飲料抽抽樂活動，即日起至8月20日讓消費者每天試手氣指定飲料任2瓶抽最低折扣0元起，8月7日起全台逾7千間門市再祭出抽超人氣IP肖像史努比迴力賽車公仔，消費者結帳時點選收銀機台頁面抽抽樂折扣就有機會獲得公仔免費兌換小白單，共6款隨機出貨，限量8萬個送完為止。