零售業第一！全家便利商店推綠色飲食新提案　匠土司再獲「全穀標章」增營養

綠色飲食正夯，全家便利商店發揮通路影響力，從原料採購、商品生產到上架販售，積極打造永續食品生態圈，長期透過Clean Label潔淨標章、碳足跡標籤與友善食光惜食機制，支援消費者的綠色飲食生活，讓地球與身體都減負擔。「全家」更進一步攜手穀研所及台灣穀物產業發展協會發布，「全家」匠土司之「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」通過「全穀標章」驗證，不僅為市場上第一款獲證全穀含量25%以上的麵包，亦為第一個導入「全穀標章」的零售通路，共同推廣綠色飲食與營養教育。

此外，「全家」自有品牌FamiCollection在Clean Label簡單少添加的標準下，更積極邀請消費者關注生態多樣性而推出「FMC紫斑蝶土芒果青」，運用高雄茂林自然無毒農法所種植的芒果製成果乾，友善土地、農民、守護台灣在地物種，對應SDG15保育陸域生態，再添多方共好多贏的永續良品，8月7日至8月20日新品上市期間，還可享有FMC指定果乾任選2件79折、3件77折優惠。

適逢本週四（8月8日）全國最大ESG嘉年華「亞太永續博覽會」將於世貿一館登場，「全家」首度打造占地16坪的「全家永續研究室」，於8月8日至8月10日限時3天展出「食品永續、多元共融、環境教育」三大永續行動與活動，邀請消費者一起來體驗「全家」便利永續你也+1的綠色新生活。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，為提供消費者更安心原味的選擇，「全家」於2018年即宣示啟動食品少添加革命，在自有鮮食與FamiCollection上全面導入Clean Label潔淨標章後迄今，架上常態性超過8成以上商品都符合Clean Label標準、減少允用添加物3至9成。為支援消費者吃得更加健康營養又便利，「全家」創零售業之先，攜手穀研所及穀物產業發展協會導入「全穀標章」，旗下福比麵包廠所生產、已獲得有Clean Label雙潔淨標章與碳足跡標籤的「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」，再添「含25%+全穀」標示，方便消費者可透過標章快速掌握全穀含量，助攻營養教育。後續將陸續推出全麥穀物雙果土司、莓果麥麥三重奏等新品，提供全穀含量最高超過51%的選擇，富含膳食纖維營養，減少精緻澱粉攝取，支援消費者的綠色飲食新生活。

中華穀類食品工業技術研究所副所長陳怡宏表示，全穀是指運用整顆穀粒的胚乳、胚芽及麩皮，富含膳食纖維、維生素及抗氧化物質等營養成分的優質碳水化合物，每日全穀攝取量應達48克可提升健康，而以全穀標章幫助消費者易辨識、易計算每日攝取量乃全球趨勢。有鑑於此，穀研所和台灣穀物產業發展協會在推動全穀標章機制後獲得「全家」積極響應，成為全國第一個導入全穀標章的零售業者，讓全穀飲食有機會廣泛被民眾所接觸，期待未來提供消費者更多商品選擇，引領永續健康新潮流。

此外，「全家」運用通路之力，從商品採購到共同開發，攜手永續供應商、消費者共同關注生態多樣性，即日起推出FamiCollection果乾新品「紫斑蝶土芒果青」，為保育每年冬季大量遷徙至台灣南部的紫斑蝶，不受農藥傷害，「全家」攜手供應商豆之家，採用來自紫斑蝶棲息地「茂林」地區，以友善農法種植的土芒果，製成FMC紫斑蝶土芒果青於全國超過4,200間「全家」販售，不僅保障農民生計，更可保育紫斑蝶的家園，創造商業與環境生態共好，邀請消費者響應永續消費行動、支持物種保育，8月7日至8月20日新品上市期間，還可享有FMC指定果乾任選2件79折、3件77折優惠。