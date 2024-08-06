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慶祝「麟洋配」奧運2連霸 台中糕餅名店宣布太陽餅買2送1

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為慶祝王齊麟、李洋完成奧運羽球史無前例2連霸，台中市知名糕餅店陳允寶泉上午宣布太陽餅買2送1的限時優惠活動。圖／陳允寶泉提供
為慶祝王齊麟、李洋完成奧運羽球史無前例2連霸，台中市知名糕餅店陳允寶泉上午宣布太陽餅買2送1的限時優惠活動。圖／陳允寶泉提供

巴黎奧運我國選手「麟洋配」王齊麟、李洋順利在羽球項目奪金，完成史無前例的2連霸。為了慶祝此一偉大的時刻，台中市糕餅名店陳允寶泉上午宣布，今起至8日推出太陽餅買2送1的限時優惠活動，與大家一同分享喜悅。

陳允寶泉說，王齊麟、李洋不僅展現了他們的頂尖技術和頑強意志，也讓他們成為史上第一對在奧運完成金牌連霸的羽球男雙組合。這一偉大的成就也為奧運羽球歷史寫下了輝煌的一頁。

本次優惠主打的太陽餅曾蟬聯4屆台中十大伴手禮金口碑獎，也是2023年台灣百大糕餅伴手禮代表之一。陳允寶泉說，一直以來秉持著「以心製餅」的理念，致力於為大家帶來最美味的糕餅。此次的太陽餅買2送1活動，不僅是對奧運金牌的慶祝，也是對廣大顧客的感恩回饋。

為慶祝王齊麟、李洋完成奧運羽球史無前例2連霸，台中市知名糕餅店陳允寶泉上午宣布太陽餅買2送1的限時優惠活動。圖／陳允寶泉提供
為慶祝王齊麟、李洋完成奧運羽球史無前例2連霸，台中市知名糕餅店陳允寶泉上午宣布太陽餅買2送1的限時優惠活動。圖／陳允寶泉提供

伴手禮 太陽餅

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