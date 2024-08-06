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賀麟洋二連霸奪金！肯德基熱門商品連續6天「買1送1」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
即日起到8月11日連續6天，凡到肯德基消費，即享「挺你到炸，買一送一應援你」限量優惠。圖／肯德基提供
即日起到8月11日連續6天，凡到肯德基消費，即享「挺你到炸，買一送一應援你」限量優惠。圖／肯德基提供

全台狂賀「麟洋配」二連霸奪金牌，同時迎接更多台灣後續賽事，肯德基祭出熱門商品買一送一超狂優惠加碼。即日起到8月11日限時6天，凡到肯德基消費（包含肯德基內用、外帶、預訂快取）即可享「挺你到炸，買一送一應援你」限量優惠，熱賣商品「買一送一」優惠價。超火熱勁夏新品「雞情熱辣煙燻脆雞」買一送一，超嗨爽吃只要75元 ; 人氣敲碗熱銷商品「金黃比司吉」同樣買一送一，僅需59元，肯德基就是要挺你到炸。

瘋奧運別忘揪爸爸開吃，肯德基即日起至8月11日，加碼推出期間限定兩大超值桶餐，限時優惠全部59折。「應援桶」 （優惠代碼「40612」）只要399元，即可盡情大口吃雞，雞情熱辣煙燻脆雞、咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球一桶全部滿足，現省276元。「爸氣桶」（優惠碼「40615」）可享優惠價388元，6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，超優惠直接省下269元。

肯德基勁夏新品「雞情熱辣煙燻脆雞」，將經典咔啦脆雞注入熱情的美墨風味，使用墨西哥辣椒和小茴香調製的燒烤醬，再加上酥脆的玉米片，每一口都充滿濃郁的夏日氣息，優惠期間「買一送一」只要75元；日本直送超人氣商品「金黃比司吉」外皮金黃香酥，一口咬下散發濃郁的奶香與酥脆口感，搭配蜂蜜球開展甜鹹交織的層次美味，優惠期間「買一送一」僅需59元。每人每次限購買乙次，全台限量50,000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

此外，肯德基力推「在家吃雞」，限定優惠可搭配最方便的25分鐘專業外送，在省運費的同時更狂享折扣。至8月31日前外送吃雞必用優惠代碼「50390」，可享咔啦脆雞x4 +原味蛋撻x4 +上校雞塊x4 +香酥脆薯（大）x1+可樂（中）x2，應援爽吃只要399元。

外送 肯德基 餐廳

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