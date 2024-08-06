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為舉重女神郭婞淳集氣！金色三麥全場啤酒 奪金就免單

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥於奧運期間，推出「冠軍應援套餐」。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥於奧運期間，推出「冠軍應援套餐」。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥「決讚24小時」挺台灣，在李洋、王齊麟羽球男雙衛冕金牌當晚，所有門市現場內用啤酒，金色三麥豪氣全買單；為了替舉重女神郭婞淳集氣預約衛冕下一面金牌，8月8日晚間若郭婞淳順利奪金，在金色三麥門市內用的全場啤酒，將再免單招待。

金色三麥傾力打造最佳觀賽環境，全台門市巨型投影、數百面電視螢幕直播賽事，並且延長營業時間見證台灣英雄最耀眼的奪牌時刻。在李洋、王齊麟奪金當晚，消費者手中的每一杯啤酒，金色三麥即刻宣布全部請客招待，門市現場消費者嗨翻高喊「金色三麥我大哥」，累計單日送出價值超過300萬元的精釀啤酒；將喝完的啤酒杯疊起來，高度更是超過6座台北101。

此外，延續金色三麥「決讚24小時」挺台灣精神，向登上體壇巔峰的台灣選手致敬，在巴黎賽事期間，每一位台灣英雄奪牌的24小時內，到金色三麥內用消費，即免費招待每人一杯精釀啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在李洋、王齊麟羽球男雙衛冕金牌當晚，所有門市現場內用啤酒，金色三麥豪氣全買單。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在李洋、王齊麟羽球男雙衛冕金牌當晚，所有門市現場內用啤酒，金色三麥豪氣全買單。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍大拼盤。圖／金色三麥提供
冠軍大拼盤。圖／金色三麥提供
法式淡菜鮮蛤鍋。圖／金色三麥提供
法式淡菜鮮蛤鍋。圖／金色三麥提供

消費者 金牌 金色三麥

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