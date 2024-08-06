Uber Eats金牌美食買1送1、滿額折百 指定餐點再送Hami Video序號

奪牌喜訊一波接一波，Uber Eats與十二味養生雞湯、康庄傳統滷肉飯、騰之雞排、Tino's Pizza堤諾義式比薩、福洱商行、Jois Honey x 果茶莊園等多家商家合作夥伴攜手推出羽球金牌組合最愛美食買1送1，讓民眾可以吃飽飽在家輕鬆觀賽。

即日起至8月12日前輸入優惠序號「羽球奪金」，可享2次訂餐滿599元折100元優惠。適逢父親節，Uber Eats也特別攜手商家合作夥伴設立父親節專區，並祭出高CP值優惠，還有Uber Eats與Hami Video攜手合作的「看賽事挺中華」專案，購買Uber Eats指定店家專屬套餐，除享有折扣優惠外，可再領Hami Video影劇館+5天體驗序號1組，新用戶輸入序號「HAMIVIDEO」再享2次299元折150元優惠。

另外，晨間廚房、路易莎、台灣鹽酥雞、大苑子等多家商家合作夥伴也有買1送1優惠，另外Uber One會員還可再獨享大苑子「翡翠檸檬」買1送1。Uber One會員輸入折扣碼「愛爸爸」，單筆訂單滿450元即可再享1次8.5折優惠（單筆最高折抵100元）。

迎接父親節，Uber Eats生鮮外送與眾多商家合作夥伴推出「感謝爸爸7折起」專區，攜手耶利亞花藝、The Flower嬪嬪花藝坊、chic ô fleurs希朵花藝設計等多家花藝店商家合作夥伴，祭出多款精緻花束7折起優惠，不同風格送上對爸爸的愛。