別再踩雷！父親節爸爸最愛、最雷的禮物排行榜出爐

父親節是屬於爸爸們的日子，但調查發現，高達九成二職場爸爸擔心中年失業問題，比率創11年新高。對於自己扮演爸爸角色，平均僅給自己45.5分，更低於去年的48.5分，還有快16%自評零分。不過，爸爸們仍很期待父親節禮物，最期待的前三大依序是現金、禮券、國內旅遊；最失望三大禮物則是茶具、微整型、領帶。

調查發現，91.6%的職老爸爸擔心失業，不但多於去年的90.2%，更創下11年以來的新高。職場爸爸們擔心失業的原因，在可複選狀況下，主要依序為：「缺乏專業技能」(73%)、「因年紀造成的職場歧視」(68.2%)、「升遷卡關」(53.8%)，以及「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(50.6%)、「外語能力弱」(43%)。

相形之下，對父親的角色表現，平均僅給自己45.5分，更低於去年的48.5分，自認不算是個及格的爸爸；其中自評「零分」的，也占了15.9%！

當然職場爸爸也替自己上班狀況評分，對於目前的「工作表現」，平均打了77.8分，更高於去年的76.3分；其中甚至有13.4%，自認有「一百分(滿分)」。

對於即將到來的父親節，爸爸們依舊滿懷期盼，職場爸爸今年「最期待」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金」(55.2%)、「百貨禮券」(44.8%)、「國內旅遊」(43.7%)，以及「智慧型手機」(32.2%)、「出國旅遊」(30.9%)。

「最期待」收到的父親節禮物，在六到十名部分依序是：「按摩椅」(26%)、「手錶」(25.1%)、「平板電腦」(24%)，以及「拍全家福照」(22.9%)、「運動器材」(21.8%)。

相反的，今年「最不期待」收到的父親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「泡茶器具」(34.9%)、「微整型服務」(33.8%)、「領帶」(32.4%)，以及「皮帶」(31%)、「西裝」(30%)。

至於「最不期待」的禮物，在六到十名部分，依序為：「襯衫」(26.6%)、「保健食品」(25.3%)、「鋼筆」(24.1%)，以及「皮夾」(22.8%)、「卡片」(21.5%)。