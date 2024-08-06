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Ten Thousand Coffee進駐京站 今起限時4天買一送一
人氣咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」近來積極拓點，在台北據點除了誠品松菸、微風南山、微風廣場外，今年5月也在台中展店，現在再前進台北西區，今日進駐京站時尚廣場1樓開設全新門市，此外也在林口展店。
新開幕的京站時尚廣場店延續Ten Thousand Coffee招牌的簡約黑白色調，為慶祝京站店開幕，品牌準備多項優惠活動：8月6日至8月9日試營運期間，消費者可享美式咖啡16oz、巧克力拿鐵同品項買一送一優惠；購買SCENTED CANDLES木質調與咖啡香調品牌香氛蠟燭，可享有9優惠；首100名購買香氛蠟燭者將獲得美式咖啡加可頌的兌換券一張，數量有限，送完為止。
除了咖啡，Ten Thousand Coffee的甜點、可頌也是必點項目，其中「提拉米蘇可頌」更是人氣之選，這款可頌融合了鮮奶油、可可粉和濃縮咖啡，香脆的外皮和香濃柔滑的提拉米蘇鮮奶油令人難以抗拒，咖啡與可頌搭配，成了消費者的必點組合。
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