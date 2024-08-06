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台灣美食展豐收閉幕 展期四天進場人次突破十萬人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣美食展豐收閉幕展期四天進場人次突破10萬人。(台灣觀光協會/提供)
台灣美食展豐收閉幕展期四天進場人次突破10萬人。(台灣觀光協會/提供)

台灣美食展8月5日豐收落幕，四天進場觀展共104,575人次，較去年成長5.23%。展期間，各展館活動精彩，有約240位廚師與職人共襄盛舉，更舉辦超過近400場廚藝秀、美食講座及廚藝教室等活動。

不少參展廠商表示，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期、每日均需緊急補貨，發票甚至不夠開，更有多間廠商、多項商品提早完售。如：來自台南的必比登推薦美食13,500顆「鮮蒸蝦仁肉圓」全數售完、「山海豆花」的花生酥絹豆花、「十二月粥品」的無骨七雞粥與松露蕈菇雞粥、「鯉魚」花膠禮盒及花菇禮盒、全國漁會的蒲燒鰻及龍膽石斑系列產品、大豆產業聯盟全品項、台南市漁會全品項、福祿壽酒品全品項皆於下午提前售罄，廠商只能於展攤上陳列DM推廣產品。其中，必比登推薦美食「滬舍餘味」，今年更銷售超過5,500顆生煎，遠超去年的2,000顆；來自花蓮的「砂卡噹自然農莊」馬告香腸，四天內更銷售超過5,000條。

現場除參展民眾熱情搶購，甚至預購商品外，廠商也於展期間接獲許多同業或異業合作機會與訂單，例如來自嘉義的「林家冠軍烏魚子」，與「海瑞摃丸」兩間廠商於去年台灣美食展成功媒合，今年攜手推出「烏魚子摃丸」，成功吸引饕客目光。台南市長黃偉哲也於展期最後一天親臨展館，親自推廣台南在地特產與美食。

台灣觀光協會會長簡余晏在閉幕式上感謝所有參展單位與夥伴，帶來特色美食新行程、嚴選好食讓大家有機會在美食展相聚。她強調，廚師展現的不僅是廚藝，更是台灣深刻的文化底蘊、多元合作精神與歷史文化記憶，並邀請所有參與的夥伴明年8月1日至4日不見不散，一起以台灣美食征服全世界。

2024台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭則感謝所有參展單位熱情參與，共同呈現台灣美食最精彩的面貌，一起成就了這場一年一度的美食盛會。她表示，台灣美食展就像一個產業平台，一起促成更多美食產業界的新產品，每一年的展覽都讓人感受到台灣美食產業源源不絕的生命力，大家在這個場合中交流合作，傳承、創新，也邀請各位民眾明年繼續來享受台灣美食的味道。

交通部觀光署副署長林信任感謝主辦單位、參展部會以及業者的努力與參與，也非常高興今年的人潮、銷售，與業者臉上的笑容都比去年更好，也期待明年成績會更好。林副署長也承諾，明年觀光署展攤一定會帶來更多活動、推出更多好菜，期待與大家明年同一個時間相見。

邀請民眾明年8月1至4日繼續來逛展，支持台灣美食產業。台灣觀光協會也期待與各單位持續合作，擦亮台灣美食的招牌，共同以台灣美食的力量，征服世界旅人。

美食 觀光

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