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走跳世界／尾瀨之秋 草紅葉 你所不知道的日本秘境之旅

聯合報／ 記者羅建怡 / 專題報導
尾瀨國立公園是喜愛自然山林的旅人嚮往的美麗淨土。圖／shutterstock
尾瀨國立公園是喜愛自然山林的旅人嚮往的美麗淨土。圖／shutterstock

永續，不僅是話題，也需要實踐。有行旅入秋將帶隊前往絕美的日本尾瀨國立公園，建行、泡湯、享用美食，做一回生態保育的先行者、實踐永續的快樂旅人。

日本尾瀨國立公園位於群馬、新潟、福島三縣交界之處，長6公里，寬約2公里，以尾瀨沼爲中心，群山環抱，被日本政府指定爲「特別天然紀念物」，不論在地質、生物或生態研究上，都是重要的自然資源寶庫，也是喜愛自然山林的旅人嚮往的美麗淨土。秋天的草紅葉，則是最美的的健行時節。

尾瀨之秋 輕鬆級健行路線

入秋之際，尾瀨山林間葉色紛紛轉紅，此時進入略為短暫的「草紅葉」時期。所謂的草紅葉，顧名思義是變紅了的草，多存在於濕原及高山，色彩隨時間變化，是最美秋景之一。廣闊的尾瀨濕原，由每年只積累約0.5～1毫米的「泥炭層」，積年累月才形成的豐富特殊自然生態。尾瀨國立公園也是日本占地最大、保育最完善的萬年高山濕原。

為了守護稀有的自然資源，尾瀨並非全年開放，也對旅人有最小程度的限制，邀請旅人一起守護保育這萬年濕地。有行旅安排包車進尾瀨，少了舟車勞頓；山中小屋至佛山莊的獨立和室，享有個人私密空間；獨立時間入浴，保有個人隱私的沐浴時光。兩天一夜的尾瀨濕原之旅皆有專業導覽，健行路段為階梯或木棧道，屬於輕鬆級健行路線。

歷史美宿 極上湯宿

旅程第一晚安排旅人入住的「白井屋」，建於江戶時代，知名建築師藤本壯介（Sou Fujimoto）於2020年改造為新舊並陳的綠意空間。每間客房妝點以不同的名家作品，猶如美術館沙龍般的4層樓挑高空間，綠意圍繞，以「水、綠地、詩意」融合入新的前橋市，設計出城市裡一處擁有綠丘的飯店。

鬼怒川溪翠每房皆有露天風呂。圖／摘自鬼怒川官網
鬼怒川溪翠每房皆有露天風呂。圖／摘自鬼怒川官網

2022年末新開幕的「鬼怒川溪翠」，位於鬼怒川西側的溫泉區，是既傳統又結合新時代設計的溫泉旅宿。有行旅安排二連泊，每房皆有露天風呂，大片落地窗將鬼怒川溪谷的風光引入房內。館內餐廳「炅」以「火・發酵・自然」為主軸，使用栃木縣的大谷石所搭建的窯來調理食材，取山林資源為燃料，在地食材配合季節時令，以料理表現歷史和文化特色。

美食饗宴 神社御用料理

日光高井家是豆皮料理的專門餐廳，也是日光二社一寺的御用料理。圖／摘自日光高井家官網
日光高井家是豆皮料理的專門餐廳，也是日光二社一寺的御用料理。圖／摘自日光高井家官網

豆皮名店「日光高井家」，創立於200多年前，是豆皮料理的專門餐廳，也是日光東照宮、大猶院、二荒山神社的御用料理名店，曾連續3次為日本皇室獻上料理。美食饗宴還包括群馬縣前橋市具代表性的日式老舖「三翠樓松滿」，以及追求正統派的日本料理「和食 了寬」。

如果你想去

《生態保育先行者 秋色尾瀨健走》5天4夜，出團時間為9月30日至10月4日，全行程都有一對一說明會。報名可洽：02-8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3959、8643-3517或瀏覽：有行旅官網

日本料理 美食 食材

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